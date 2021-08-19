رسالة دكتوراه تناقش تحسين الدافعية الأكاديمية لذوي صعوبات التعلم بالمرحلة الابتدائية

حصلت الباحثة شيماء الحاج محمد محمود توفيق، على درجة الدكتوراه من كلية التربية جامعة كفر الشيخ، بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.

وجاءت رسالة الباحثة، تحت عنوان، «فعالية التدريب على بعض إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً في تحسين الدافعية الأكاديمية والمرونة المعرفية لذوي صعوبات التعلم بالمرحلة الابتدائية».

وضمت لجنة الحكم والمناقشة، كلاً من: الدكتور عبد الوهاب محمد كامل أستاذ علم النفس التربوي وعميد كلية التربية سابقاً جامعة طنطا «رئيساً ومناقشاً خارجياً»، والدكتور السيد أحمد محمود صقر، أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة كفر الشيخ «مناقشاً داخلياً»، والدكتورة حنان عبد الفتاح الملاحة، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، والدكتورة سعدة أحمد أبو شقة، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية جامعة كفر الشيخ «مشرفاً ومناقشاً».

وأشادت لجنة الحُكم والمناقشة، بمستوى الرسالة المتميز، وبالمنهجية العلمية التى اتبعتها الباحثة، وأيضاً بما بذلته من جهد علمي مضنٍ ودؤوب، وهو ما يمثل إضافة علمية كبيرة في تخصص علم النفس التربوي.

وسادت حالة من السعادة والفرحة الغامرة بين أسرة الباحثة التي حضرت المناقشة العلنية التي عُقدت بإحدى قاعات الكلية وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إعلان اللجنة منح الباحثة درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.