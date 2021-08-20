مدرب المقاصة يتغزل في المثلوثي نجم الزمالك



أشاد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني لفريق مصر للمقاصة بآداء التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق خلال المباريات الأخيرة للقلعة البيضاء وبشكل خاص مباراة الإسماعيلي والتي نجح فيها الدولي التونسي من صناعة الهدف الثاني لمواطنه سيف الدين الجزيري .

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :لم أكن مقتنعاً بآداء حمزة المثلوثي فور قدومه إلى نادي الزمالك ، حيث تسبب في العديد من الأهداف التي سكنت مرمى الأبيض ، لكنه استفاد كثيراً من فترة توقف الدوري العام ، واستطاع أن يتغلب على أخطاءه ، وهو ما ظهر بشكل واضح في الآونة الأخيرة ، وأعتقد أنه خلال المباريات المقبلة سيتطور بشكل أكبر ، فهو لاعب دولي مميز وكان يحتاج إلى التأقلم فقط ، كما أنه أصبح لا غنى عنه في تشكيلة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء .

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد السويس الجديد، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من:

محمد الحنفي حكما للساحة محمد عبد المجيد مساعدا أول عمر فتحي مساعدا ثانيا أشرف مسعد حكما رابعا طارق مجدي حكم فيديو محمد يوسف مساعد حكم فيديو.

اختتم فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك في الجولة ٣٢ من مسابقة الدوري العام.

وخاض لاعبو سيراميكا كليوباترا التدريب الختامي في السويس، وشارك فيه جميع اللاعبين، بمن فيهم رجب بكار، الظهير الأيمن، الذي يغيب عن مواجهة الزمالك، بداعي الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادي الاتحاد السكندري.



وانضم "بكار" لمعسكر الفريق، بعد أن حصل على إجازة قصيرة لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الاتحاد السكندري، بموافقة الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا.

وظهرت الجدية على لاعبي سيراميكا كليوباترا، خلال المران الأخير، الذي استهله الكابتن هيثم شعبان بمحاضرة نظرية، لشرح بعض النقاط الفنية، وغلب الحماس على الأجواء، سعيًا للمشاركة في اللقاء المهم.