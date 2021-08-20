جمهور الزمالك يحذر لاعبيه من التراخي ويطالبهم بحسم بطولة الدوري

يدعم جماهير نادي الزمالك فريقه بمواصلة السعي في حسم بطولة الدوري الممتاز، وعدم التراخي وتوخي الحذر، في مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد السويس الجديد، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتصدر هاشتاج لاعبي الزمالك احذروا التراخي تريند تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من جمهور الزمالك.

وخاض لاعبو سيراميكا كليوباترا التدريب الختامي في السويس، وشارك فيه جميع اللاعبين، بمن فيهم رجب بكار، الظهير الأيمن، الذي يغيب عن مواجهة الزمالك، بداعي الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادي الاتحاد السكندري.

اختتم فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك في الجولة ٣٢ من مسابقة الدوري العام.

وظهرت الجدية على لاعبي سيراميكا كليوباترا، خلال المران الأخير، الذي استهله الكابتن هيثم شعبان بمحاضرة نظرية، لشرح بعض النقاط الفنية، وغلب الحماس على الأجواء، سعيًا للمشاركة في اللقاء المهم.