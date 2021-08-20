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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجم الأكشن جيسون ستاثام يستعد لاستقبال طفله الثاني

جيسون ستاثام وخطيبته
جيسون ستاثام وخطيبته

يستعد الممثل الإنجليزي جيسون ستاثام لاستقبال طفله الثاني من شريكته عارضة الأزياء روزي هنتنجتون وايتلي بعد سنوات من الارتباط والخطبة والزواج المؤجل.

ونشرت روزي وايتلي على حسابها بتطبيق انستجرام صورا لها توضح أنها حامل في طفلها الثاني من نجم الأكشن العالمي الشهير جيسون ستاثام الذي يبلغ من العمر 54 عاما. 

يتشارك جيسون ستاثم مع وايتلي ابنا يبلغ من العمر 4 سنوات وهو جاك أوسكار، وذلك بعدما أعلنا خطبتهما في حفل جولدن جلوب عام 2016 عندما عرضت عارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 34 عاما خاتم خطبتها أمام الكاميرات. 

ارتبط الثنائي الشهير منذ حوالي 9 سنوات، وولد طفلهما الأول عام 2017، وعبرت الأم في تصريحات سابقة لها أن الأمومة هي رحلة رائعة وأجمل الأشياء في العالم. 

إتمام مراسم الزواج ليس على رأس قائمة الأولويات بالنسبة للنجم جيسون ستاثام وخطيبته، التي كشفت في تصريح تلفزيوني سابق تفاصيل وكواليس عملهما من المنزل في فترة جائحة الكورونا، التي منحتهم الوقت لقضاء مزيد من الوقت سويا كعائلة واحدة. 

فيلم Wrath of Man

حقق فيلم الأكشن للممثل الأمريكي الشهير جيسون ستاثام Wrath of Man إيرادات وصلت عالميا إلى 104 مليون دولار، بعد طرحه في مايو الماضي. 

مثل العديد من نجوم هوليوود الآخرين كان على الممثل البريطاني «جيسون ستاثام» الانضمام إلى تطبيق الفيديوهات الشهير TikTok، وإطلاق ترينده الخاص.

 قام ملك الأكشن والمغامرة الشهير «جون ستاثام» بتحميل أول فيديو له على تطبيق التواصل الاجتماعي TikTok في يونيو الماضي وهو ما أثار ضجة كبيرة على مستوى العالم، حيث وصل عدد المشاهدات إلى 50 مليون في يوم واحد فقط.

ورغم شهرته بأفلام الأكشن والإثارة، ظهر «جيسون ستاثام» في أول فيديو له على TikTok وهو يؤدي رقصة لطيفة أذهلت متابعيه.

في مقطع الفيديو الممتع، يمكن رؤية نجم الأكشن وهو يكشف عن العديد من بياناته الشخصية على إيقاع التحدي من التطبيق الصيني الشهير.

في مقطع الفيديو، يظهر ستاثام وهو يشير إلى موطنه ديربيشاير في بريطانيا، وعيشه في الولايات المتحدة الأمريكية، عمره، وشهرته.

جيسون ستاثام أبناء جيسون ستاثام خطيبة جيسون ستاثام أفلام جيسون سيتاثام Wrath of Man

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