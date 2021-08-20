مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 - 8 - 2021 و القنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 20-8-2021 العديد من المواجهات القوية في مختلف ملاعب العالم أبرزها الدوري الاسباني والدوري الالماني
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال بيتيس x قادش - 9:00مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
لايبزيج x شتوتجارت - 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستاد بريست 29 x باريس سان جيرمان - 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري السعودى
الباطن x أبها - 6:00 مساء - الرياضية السعودية
ضمك x الطائي - 6:10 مساء - الرياضية السعودية 2
التعاون x الهلال - 7:50 مساء - الرياضية السعودية
مواعيد مباريات الدوري المصري
إنبي x طلائع الجيش - 7:00مساء - 2 On Time Sports
الإسماعيلي x وادي دجلة - 7:00 مساء - 1 On Time Sports
الأهلي x المصري البورسعيدي - 9:00 مساء - 2 On Time Sports
سيراميكا كليوباترا x الزمالك - 9:00 مساء - 1 On Time Sports