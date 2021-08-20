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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توافد طلابي علي جناح جامعة حلوان في معرض إديوجيت Edu Gate

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شهد جناح جامعة حلوان بالملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية «إديوجيت» توافد طلابي كبير من طلاب الثانوية العامة، بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية.

وشاركت فيه جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث يعد “ملتقي اديوجيت التعليمي” Edu Gate أكبر معرض للجامعات والمنح في مصر الذي يضم كل الجامعات المصرية الحكومية الخاصة والأهلية وفرع الجامعات الأجنبية وممثلين للجامعات الأجنبية.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، أن هذه المعارض والملتقيات تُعد فرصة كبيرة أمام الجامعات المصرية لعرض برامجها التعليمية والأكاديمية، التي تواكب سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن جامعة حلوان تتميز بتنوع برامجها وتخصصاتها العلمية الفريدة التي تواكب متطلبات العصر ويدعم أسواق العمل بخريج يدرس ويتعلم ليلتحق بعمل بعد تخرجه.

وقالت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة، إن المعرض قدم فرصة كبيرة لطلاب الثانوية العامة، وكذلك أولياء الأمور والشهادات المعادلة لها من الشهادات العربية والأجنبية للتعرف على كل برامج الجامعة حتى يتمكن كل طالب من اختيار مايناسبه في الدراسة ويحقق طموحاته المستقبلية.

ويشير الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن الجامعة تشارك في هذا الملتقي بهدف إتاحة كل البرامج والتخصصات الموجودة بالجامعة أمام الطلاب، مؤكداً ضرورة التعريف بالبرامج المختلفة التي تملكها جامعة حلوان بهدف جذب أكبر عدد من الطلاب المصريين والوافدين، لتكون هناك فرصة جيدة أمام الطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور لاختيار الأفضل منها بما يتفق ورغباتهم.

ويؤكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المعرض يتيح الفرصة أمام جميع الطلاب الراغبين التعرف على كل ما هو جديد في منظومة التعليم العالي المصرية والتي شهدت توسعًا كبيرًا وغير مسبوق خلال السنوات الأخيرة مع تبني الرئيس السيسي، مشروعات قومية للتوسع في تلبية الطلب على الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وجهود وزير التعليم العالي.

وتضمن جناح جامعة حلوان والذي أشرف عليه الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين بالجامعة والدكتورة هايدي السعيد مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة حلوان، مجموعة من المعروضات ومعلومات عن البرامج حول أحدث وأهم البرامج الجديدة بالجامعة وكذلك دليل للتعريف بكليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة والاقسام الموجودة وشروط الالتحاق بها.

واستطاع المعرض أن يحقق نجاح كبير وكان هناك إقبالا على جناح جامعة حلوان بالمعرض من طلاب الثانوية العامة، وقد اهتموا بصورة كبيرة ببرامج الجامعة خاصة بعد عقد لقاء للحديث عن "التعليم الموجه لممارسة المهنة" وتحدثت فيه الدكتورة هايدي السعيد مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة حلوان، وتم الحديث فيه عن جامعة حلوان وبرامجها المميزة لتغطية الفجوة بين سوق العمل والدراسة الأكاديمية وعقب هذه المناقشات تزايد التوافد الطلابي لمعرفة المزيد عن برامج الجامعة.  

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