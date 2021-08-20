الاستخبارات العراقية: القبض على المسؤول الإعلامي لتنظيم "داعش" في الأنبار

ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الجمعة، القبض على المسؤول الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار.



وذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أنه "استنادا إلى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة - أحد أقسام مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية - والتي أكدت وجود أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة البوخليفة بقضاء الكرمة بالأنبار وهو المسؤول الإعلامي لداعش الإرهابي بما يسمى (قاطع الكرمة)".



وأضاف البيان أن القوة تحركت على إثر تلك لمعلومات بالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 40 نحو الهدف وتمكنت من القبض عليه وتم تسليمه للجهات المختصة.