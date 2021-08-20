عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. إجراءات عاجلة لتخفيف شح المياه في ديالي

صدى البلد

أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف شح المياه في محافظة ديالى، فيما أشارت إلى أنها عملت على إيصال مياه الشرب لقضاء النهروان في أطراف العاصمة بغداد.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"قال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي: إن "كل معطيات السنة المائية الحالية شحيحة، حيث انخفضت الإيرادات في نهري دجلة والفرات، وكذلك في مصادر سدي دوكان ودربندخان، وفي سيروان وديالى".

وأضاف أن "محافظة ديالى أكثر تأثرا بشح المياه، لأنها من المحافظات التي يكون مصدر تغذيتها بالمياه نحو 80 % من نهر ديالى و20 % من نهر دجلة"، موضحا أن "الدول المنبعية تأثرت حالها حال العراق بالتغيرات المناخية من انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وضعف الغطاء الثلجي وقلة الإيرادات المائية، إضافة إلى عوامل فنية أخرى".

وأشار إلى أن "الوزارة شخصت مبكرا تأثر محافظة ديالى بشح المياه، واتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف آثارها، منها انشاء محطة ضخ لنهر الخريسان تأخذ المياه من محطة أسفل الخالص، وهي من نهر دجلة، أي زيادة تعزيز ديالى من نهر دجلة".

وأكد أن "كوادر الوزارة أمنت تعزيز المياه الى مركز محافظة ديالى، بعقوبة، والمناطق المحيطة بها، حيث أنجز العمل بمرحلتين، الأولى منها يشمل محطة نصب ضخ وخط إنبوبي ناقل للمياه الخام لمحطات الإسالة"، مبينا أن "هذا الإنجاز قدم خدمة لأكثر من 450 ألف نسمة من سكان تلك المناطق".

السيسي لـ الكاظمي: تعزيز التعاون مع العراق الشقيق في مختلف المجالات

العراق.. العثور على عبوة معدة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي في الديوانية

ولفت إلى أن "المرحلة الثانية شملت إيصال المياه لجميع محطات الإسالة في ديالى لتأمين المياه الصالحة للشرب، حيث تم حفر اكثر من 100 بئر في العديد من المناطق، لأجل تأمين المياه الجوفية والإسالة وتوفير المياه للبساتين والمناطق التي يصعب وصول المياه السطحية لها، وكذلك تمت اجراءات التطهير والتبطين واعمال مد أنابيب للكثير من المشاريع من أجل تسهيل وصول المياه".

وأوضح أن "كل هذه الإجراءات هي لتخفيف آثار الشح المائي في محافظة ديالى، فضلا عن إيصال مياه الإسالة لمحطة 9 نيسان بقضاء النهروان في أطراف بغداد، التي تم تأمين المياه الخام لها من نهر ديالى".

وزارة الموارد المائية العراقية شح المياه محافظة ديالى بغداد مياة الشرب وكالة الأنباء العراقية نهري دجلة والفرات

موضوعات متعلقة

العراق.. العثور على عبوة معدة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي في الديوانية

الخارجية الأمريكية تعلق على القصف التركي الأخير لشمال العراق

ترشيحاتنا

المصري عماد أشرف يكتسح لاعب إسرائيل بخماسية في بطولة العالم للمصارعة

هل يزامل ميسي؟.. موقف باريس سان جيرمان من ضم محمد صلاح

دعاء تفريج الهموم وإزالة الهم والكرب يوم الجمعة

الإسكان: سحب 47 ألف كراسة شروط لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 2»

ارتفاع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

انهيار عقار دمنهور.. 10 شروط جديدة لإصدار تراخيص البناء

"زمن قلة الأدب انتهى".. لقاء الخميسي تخرج عن صمتها بسبب عبد المنصف

بلهاء وسذج ..هجوم عنيف من مدحت شلبي على جماهير الأهلي

أحمد كريمة: زواج البارت تايم ليس زواج متعة ولا أستطيع تحريمه

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

وزير التعليم ينفي تعديل نتيجة الثانوية العامة المعلنة للطلاب على موقع الوزارة

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديوجراف| انعزال .. هل أصيب الفنان عادل إمام بـ فيروس كورونا؟

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

فيديوجراف.. تطورات حالة وائل الإبراشي وعودته إلى الشاشة

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ