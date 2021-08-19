العراق.. العثور على عبوة معدة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي في الديوانية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الخميس العثور على عبوة معدة لاستهداف ارتال "الدعم اللوجستي" في محافظة الديوانية الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوبي العاصمة بغداد.



وذكرت الخلية الأمنية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل جهودها الميدانية من خلال المسح الميداني وتطهير الطرق وتأمين الحماية الازمة لارتال الدعم اللوجستي على الخط السريع، حيث تمكنت من العثور على عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة الديوانية بالتحديد قرب قضاء سومر جنوبي بغداد ".



وأضاف البيان أن "خبراء من قسم مكافحة المتفجرات تعاملت مع العبوة الناسفة ومعالجتها على الفور وفق الإجراءات القياسية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية أو بشرية تذكر"