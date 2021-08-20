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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

متي كبر الوليد؟!

فاجأ الجمهور.. كواليس حفل زفاف الوليد مقداد ابن مؤسس طيور الجنة

حفل زفاف الوليد مقداد
حفل زفاف الوليد مقداد ونور غسان

فاجأ الوليد مقداد، ابن مؤسس قناة طوير الجنة، خالد مقداد، متابعي مواقع السوشيال ميديا بمقاطع فيديو وصور لحفل زفافه، مما ترك المتابعين في صدمة «متي كبر الطفل الصغير الذي كان يمتعنا بأغاني طفولية جميلة مع أخيه المعتصم بالله الشهير بـ«عصومي» على مدار سنوات عدة؟!». 

كواليس حفل الزفاف 

أقيم حفل زفاف، الوليد مقداد، أمس الخميس، حيث تزوج من فتاة تدعى نور غسان مقداد، وهي حفيدة خال، خالد مقداد، وعمرها 21 عامًا، وتقيم في الكويت، فيما يبلغ «الوليد مقداد» وهو الابن الأكبر لخالد مقداد، 21 عامًا أيضًا، وهو ذو شعبية كبيرة بين الجميع في الوطن العربي، خاصة الأطفال. 

حفل زفاف الوليد مقداد

المعتصم يهنأ أخيه 


وكتب «المعتصم بالله» عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» منشورا يهنئ فيه الوليد مقداد بحفل الزفاف، ونشر صورة جمعتهما ببعضهما خلال حفل الزفاف، معلقًا عليها: «في حد فيكم لسه مش مستوعب إن وليد تزوج ولا أنا لحالي بس حاسس هاد الشعور؟ أخوي وحبيبي وليد.. تشاركنا نفس المنزل لمدة 20 سنة واليوم راح تروح وتتركني.. هاد اليوم كان نفسي يجي وبنفس الوقت ما كنت عارف كيف هيكون شعوري.. أنا وأنت تشاركنا كل اللحظات الحلوة والسيئة والذكريات اللي مستحيل ننساها».

المعتصم بالله يهنأ الوليد

وأضاف «عصومي»: «كتير كنت فرحان بهاد اليوم وبنفس الوقت زعلان إنك راح تترك البيت بس هاد لا يعني إنو راح تبعد.. لا بدك تيجي تزورنا كل يوم، آخر شيء بحب أحكيلك ياه.. إن أنا كتير بحبك والله يوفقك بحياتك أنت ونور ويرزقكم الذرية الصالحة ونشوفكم أجمل أم وأب بأقرب وقت».

استعراض منزل الزوجية 

ونشر الوليد ونور أغنية لهما مع تصميم خاص إحتفالاً بقرب زفافهما، كما إستعرض عبر  قناته وأخيه على «يوتيوب»  منزل الزوجية، الذي سيسكن فيه بشكل مؤقت مع عروسه نور غسان.


وكان الوليد إحتفل بخطوبته على نور في فبراير عام 2020، بعد أن أعلن شقيقه ​المعتصم بالله مقداد​ الخبر عبر صفحته الشخصية، قائلاً: «أخوي وحبيبي وأسطورتي خطب». 

الوليد مقداد وزوجته نور غسان 

الاستعداد لحفل الزفاف 


وفي منتصف يوليو الماضي، فاجأت عائلة ​خالد مقداد​ن مؤسس قناة طيور الجنة، بإتخاذ قرار السفر من ​الكويت​ إلى الأردن، للعودة إلى منزل الأسرة إستعداداً لحفل زفاف الوليد.

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صورة من حفل زفاف وليد المقداد وزوجته

واستقبلت الأسرة من قبل أقاربهم في المطار مع فرقة فلكلورية، ومن ثم توجهوا لمنزل الأهل وإحتضن خالد مقداد والدتهن التي بكت عند رؤيته وعائلته، ومن ثم إقترب من أبيه وحضنه أيضاً وقبّل يده.

صورة من حفل الزفاف
عصومي ووليد في صغرهم
الوليد مقداد وزوجته الوليد مقداد وخطيبته حفل زفاف الوليد مقداد مواقع السوشيال ميديا الوليد مقداد انستجرام

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