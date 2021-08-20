6 أسئلة وإجابات تشرح تفاصيل تظلمات الثانوية العامة 2021

تظلمات الثانوية العامة 2021 ، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا السبت التفاصيل الكاملة لـ ضوابطها ومواعيدها وآلياتها، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد إجابات وافية لجميع الأسئلة الشائعة لدى الطلاب بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021 .

ما هو رابط وخطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021؟

تعلن وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي غدا السبت رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم ، لجميع الطلاب الراغبين في إعادة فحص أوراق الإجابة الخاصة بهم بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

ويمكن لمن يهمه الامر ترقب ظهور رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على http://emis.gov.eg/

ما هي الفترة المحددة لـ تظلمات الثانوية العامة 2021؟

أوضح وزير التربية والتعليم أنه سيستمر قبول طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 لمدة أسبوع ، وسيتم إرسال نتائج تظلمات الثانوية العامة 2021 حتى 13 سبتمبر القادم.

ما هي ضوابط تظلمات الثانوية العامة 2021؟

أكد وزير التعليم أن تظلمات الثانوية العامة 2021 تتيح للطالب حق التأكد من الورقة الامتحانية ونسبتها إليه.

ماذا يتسلم الطالب المتظلم أثناء فحص ورقة إجابته؟

يتسلم الطالب نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة، ليطمئن بنفسه على نسبتها إليه ، والتأكد من تصحيح كل الأسئلة، والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات

هل يتم تصحيح الإجابات أم رصد الدرجات في تظلمات الثانوية العامة 2021؟



قال وزير التربية والتعليم : تظلمات الثانوية العامة 2021 لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام ، حيث أن تقدير الدرجات هو شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية، وينفذه المصحح وبالتالي لا يجوز التظلم بشأنه .

ما هي الرسوم المقررة لـ تظلمات الثانوية العامة 2021؟

قرر وزير التربية والتعليم أن تكون طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 مجانية هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب.

وكان قد تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم العديد من المناشدات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2021 عبر جروبات الواتس اب ، للمطالبة بتطبيق نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021 لإنقاذ مستقبلهم الدراسي .

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الرد على مطالب تطبيق التحسين في الثانوية العامة 2021 قائلا : قلنا مرارا ان الوزارة تقدمت بهذا المقترح للبرلمان وتم رفضه في مجلس الشيوخ ولذلك لا يوجد تحسين هذا العام.

وأضاف وزير التعليم في تصريحات له على جروب يوميات المعلم المصري عبر تطبيق واتس اب : إن شاء الله نتقدم بمقترح التحسين في الثانوية العامة الى البرلمان مرة اخرى والله الموفق.

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا : أى تغيير في آليات الثانوية العامة 2021 يتطلب تغيير في القانون.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وعلى جانب آخر كان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 ستتم بالقانون بنفس الضوابط المتعارف عليها منذ سنوات

وقال وزير التربية والتعليم : امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 ، مسموح بخوضها لطلاب الثانوية العامة الراسبين في مادة او لمادتين فقط ، بحد اقصى ٥٩٪؜ من الدرجة

وأضاف وزير التعليم : الراسب في اكثر من مادتين سيعيد السنة في مواد الرسوب فقط.

أما بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021 ، فقد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن تظلمات الثانوية العامة 2021 ، تختص بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها ، و التأكد من تصحيح كل الأسئلة ، والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تظلمات الثانوية العامة 2021 لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام.

وأوضح وزير التعليم أن تقدير الدرجات هو شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية، وينفذه المصحح وبالتالي لا يجوز التظلم بشأنه .

وأكد وزير التعليم أن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ، ولكن بآليات إلكترونية للتيسير على الطلاب وبشكل مجاني أيضا للتيسير على الطلاب.

وشدد وزير التعليم على أن "السؤال عن نماذج الإجابة في هذا سياق تظلمات الثانوية العامة ، مرتبط بتقدير الدرجات وهو من اختصاص المؤسسة التعليمية فقط ولذلك لن تنشر الوزارة هذه النماذج الآن لأنها ليست مجالا للتظلم كما كان الحال دائما" ، وقال وزير التعليم : سوف تنشر الوزارة نماذج الإجابات ونواتج للتعلم للمرحلة الثانوية مع مطلع العام الدراسي الجديد باذن الله.