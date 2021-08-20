إسكندرية بتفرح.. تنظيم يوم رياضي بالمحافظة بالتعاون مع نقابة الصحفيين

نفذت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية برئاسة دكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، يوما رياضيا بمنطقة بحري.

جاء ذلك في إطار مبادرة" اسكندرية بتفرح" والتي تستمر حتى نهاية اكتوبر المقبل، بالتعاون مع نقابة الصحفيين بالإسكندرية برئاسة فكري عبد السلام، نقيب الصحفيين.

وبدأ اليوم الرياضي بمسيرة من نادي الكشافة إلى نادي البحري الرياضي، كما تضمن اليوم الرياضي ممارسة العديد من الألعاب الرياضية الشاطئية، ومن ضمنها لعبة "الراكت" ضمن فاعليات اليوم الرياضي.

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وقالت دكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب في الإسكندرية، إن هذا اليوم يهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة للوقاية من الامراض للحفاظ على الصحة العامة، وذلك ضمن سلسلة العديد من الفاعليات التي تنظمها المديرية بالتعاون مع نقابة الصحفيين في الإسكندرية.

وأضافت الشريف أنه سيتم تنظيم العديد من الفاعليات الرياضية المختلفة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع نقابة الصحفيين بالإسكندرية وبمشاركة كافة الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية وذلك لتوسيع قاعده المشاركة الرياضية وكذلك شغل أوقات الفراغ اثناء الإجازة الصيفية لكافة الأعمار.

كما أكدت الشريف ان المديرية تستهدف كافة المراحل العمرية وتسعى للوصول للمواطن السكندري والمصطافين في كل ربوع عروس البحر الأبيض المتوسط.

يأتي ذلك ضمن مبادرة اسكندرية بتفرح والتي طلقتها وزارة الشباب والرياضة ممثله في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية خلال الفترة من ١اغسطس حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢١.