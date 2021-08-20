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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص - الترسانة ينظم دورة مجمعة احتفالا بـ مئوية إنشائه

نادي الترسانة
نادي الترسانة

أكد طارق السيد المدير الفني لـ نادي الترسانة تجهيز الشواكيش دورة مجمعة ضمن احتفالات النادي بمرور 100 عام علي إنشائه. 

وأضاف طارق السعيد خلال تصريحات خاصة لصدى البلد : يتم حاليا الاستعداد للعب دورة مجمعة علي ملعب حسن الشاذلي ضمن احتفال المئوية. 

وأكمل : ستضم الدورة عددا كبيرا من أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني والاندية التاريخيه وستكون بمثابة إعداد قوي لفريق الترسانة قبل انطلاق مسابقة دورى القسم الثاني. 

وأوضح : بدأنا فترة الإعداد في نهاية شهر 7 الماضي ولعبنا مباراتين وديتين قبل خوض معسكر مغلق الفترة المقبلة.

وأكمل: نعمل على بناء فريق كبير يحقق الصعود للدورى الممتاز وعودة الترسانة إلي مكانه الطبيعي وسط الكبار وهذا ما اتفقت عليه مع مجلس الإدارة في جلستنا الأولى.

واختتم طارق السيد تصريحاته قائلا: الترسانة سيعود لمكانته الطبيعية وسط كبار أندية الدورى الممتاز.

 نادي الترسانة تم إنشاءه علي يد الانجليزي سلاوتر عام 1921 ، ويمتلك الشواكيش تاريخ كبير في كرة القدم حيث حقق بطولة كأس مصر 6 مرات كما توج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز .

طارق السيد الترسانة الشواكيش نادي الترسانة

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