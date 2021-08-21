جامعة حلوان تبدأ استقبال طلاب المرحلة الأولى تنسيق 2021.. اليوم

تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز 6 معامل للحاسب الآلي، مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر؛ لخدمة طلاب الثانوية العامة تنسيق 2021- 2022.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، أن المعامل التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب هي “المعمل المركزى بالجامعة، معمل كلية الهندسة بالمطرية، معمل كلية الهندسة بحلوان، معمل كلية التربية الرياضية بنين، معمل كلية التربية الموسيقية، معمل كلية الفنون الجميلة”.

وأشار الدكتور ماجد نجم إلى أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم خدماتها للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة لهم، وتوفير المبرمجين والفنيين؛ لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.



ومن جهته، أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على ارواح وصحة وسلامة الطلاب وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.