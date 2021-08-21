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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حزين للخسارة.. على ماهر: المصري كان ندا قويا للأهلي

مباراة الأهلي والمصري
مباراة الأهلي والمصري

أكد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى أنه حزين بعد الخسارة الثقيلة من الأهلي بنتيجة 4 / 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإسكندرية بالجولة 32 من عمر الدوري.

 

وقال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إن المصري كان ندا قويا أمام الأهلي، ولكن لاعبيه أضاعوا عديد أهداف ولكن الفريق بشكل عام لم يكن في حالته بمباراة الأهلي.


وشدد ماهر على أن فريقه يلعب كل المباريات على هدف واحد وهو الفوز سواء أمام الأهلى أو الزمالك أو بيراميدز كل الأندية لدي واحد وهدفي دائما الفوز والخروج بالثلاث نقاط.

 

وأضاف: بعد تأهل المصري للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الافريقية تراجع الحافز لدى اللاعبين، ولابد من تنشيط اللاعبين مرة أخرى من أجل الاستمرار في تقديم النتائج الإيجابية. وأضاف أنه بعد الهدف الثالث هجمنا على أمل التعويض لذلك دخلنا فى مرمانا الهدف الرابع، ولم نتمكن من العودة للمباراة.

 

وانتهت أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بفوز الأحمر برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

 

أحداث المباراة..


مرر حسين الشحات كرة خطيرة بالمقاس على رأس صلاح محسن في الدقيقة الأولى من عمر المباراة ولكن أخطأها محسن وسدد رأسية في الأرض وحرم الأهلي من هدف مبكر.

 

وتألق عصام ثروت حارس مرمى المصري البورسعيدي، في التصدي لكرة رائعة من مجدى أفشة الذي استقبل كرة رائعة من طاهر محمد طاهر الذي أرسل كرة رائعة وسددها أفشة ولكن كان لها ثروت بالمرصاد.

 

ومرة أخرى توغل حسين الشحات بين دفاعات المصري البورسعيدي في الدقيقة 4 من عمر المباراة ووصل لمنطقة جزاء المصري وسدد كرة قوية ولكن عصام ثروت منعها من المرور وتصدى لها.

 

استطاع الأهلي أن يخترق دفاعات المصري ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 9 من عمر المباراة عن طريق صلاح محسن الذي استقبل كرة على معلول ببراعة وأسكنها الشباك برأسية رائعة.

 

وطالب لاعبي المصري البورسعيدي باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 25 من عمر المباراة وتوقفت المباراة للعودة لتقنية الـ VAR.

 

ولم يحتسب محمد عادل حكم المباراة ركلة جزاء واستمر اللعب بشكل طبيعي.

 

استطاع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري ان يراوغ دفاع الأهلي في الدقيقة 29 من عمر المباراة ويسدد كرة صاروخية ويسكنها شباك محمد الشناوي.

 

مرر حسين الشحات كرة رائعة في الدقيقة 33 من عمر المباراة على رأس طاهر محمد طاهر الذي أسكن الكرة شباك عصام ثروت حارس مرمى المصري في زاوية صعبة على الحراس.

 

سجل أحمد رفعت لاعب المصري البورسعيدي هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 40 من عمر المباراة بعد احتساب محمد عادل حكم المباراة ركلة جزاء صحيحة لصالح المصري.

 

توغل حسين الشحات بين دفاعات المصري وسدد كرة رائعة خدع بها حارس المرمى عصام ثروت لتصبح النتيجة 3-2 لصالح المارد الأحمر.

 

انفرد حسين الشحات لاعب الأهلي بحارس مرمى المصري ومرر الكرة لكهربا الذي سدد كرة في المرمى ليصبح الأهلي متقدماً على المصري برباعية مقابل هدفين.

 

وفي الدقيقة 84 من عمر المباراة نظم الأهلي هجمة رائعة وصل بها الى منطقة جزاء المصري ومرر كهربا كرة مميزة لمحمد هاني الذي سدد الكرة ولكن القائم الأيسر منع هاني من تسجيل الهدف الخامس للمارد الأحمر.

 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي لـ 72 نقطة ويستمر في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد المصري عند النقطة 49 ويظل في المركز الرابع. 


 


 

على ماهر المصري الأهلى الزمالك بيراميدز

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