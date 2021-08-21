بوسي شلبي تنشر صورة برفقة لطيفة وتعلق : فيها من ليلي علوي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بوسي شلبي برفقة النجمة ماجدة ذكي و لطيفة ، وعلقت علي الصورة قائلة : لطيفة فيها من ليلي علوي .

وكانت قد طرحت الفنانة الكبيرة لطيفة اغنية جديدة بعنوان "الأستاذ " على قناتها الرسمية على يوتيوب والتطبيقات الموسيقية، ومن المتوقع تصوير الأغنية كفيديو كليب في القاهرة خلال الأيام المقبلة.



وتنقل أغنية "الاستاذ" لطيفة نقلة مختفلة من حيث محتوى موسيقي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس و ماستر مهندس الصوت هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية التى سيتم إطلاقها بصوت لطيفة : حبيبي مهنيني مدلعيني .. من نظرة عين بيوقعني .. في حنانه تملي مطمعني يا سلام يا سلام راجل .. لأ سيد الرجاله .. بيغير ومعيشني في حاله .. ولطبعه الحالي انا مياله مفيهاش دي كلام الاستاذ .. عيونه لذاذ .. في الانجاز .. خد قلبي معاه مستكفيه .. الاستاذ .. سايبه الحنيه .. الاستاذ .. عن الناس مستغنية .. للاستاذ حبيبي اما يعدي نوسع له .. والنبي ده انا ما اقدر على زعله واما اعمل حاجة لازم ارجعله ويقولي تمام.



على الجانب الآخر ، حرصت المطربة لطيفة، على دعم قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد القرارت التي تضمنت عزل رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

نشرت لطيفة عبر عبر حسابها على "انستجرام "، صورة لها بجوار العلم الوطني وعلقت قائلة يارب "يحيا الشعب".

يأتي ذلك بعدما أصدر قيس سعيد قرارا مساء 25 يوليو، بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد سلطات البرلمان، ورفع حصانة النواب، كما قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.