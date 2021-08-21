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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انجى وجدان تكشف كواليس تصوير كوكو شانيل

انجى وجدان
انجى وجدان

أكدت الفنانة انجى وجدان تصوير مسرحية كوكو شانيل ، والت شاركت فى بطولتها الفنانة شريهان كان مختلف . 

 

وتابعت “ انجى وجدان ” فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان فريق عمل المسرحية أجرى العديد من البروفات قبل التصوير ، بالإضافة الى ان المسرحية تم تصويرها على عدة أيام وليس فى يوم واحد فقط كما هو متابع فى عالم المسرح .

 

وأكدت انجي وجدان ، ان اللقاء الاول الذى جمعها بالفنانة شريهان كان من خلال بروفة الترابيزة الاولى للعمل ، مؤكدة انها لم شعرت بالخوف والسعادة الشديدة حين عن شاهدتها لاول مرة على الحقيقة .

متواضعة وبسيطة .. إنجي وجدان: شعرت بالخوف والسعادة عند رؤية شريهان لأول مرة

إنجي وجدان: كوكو شانيل تضاهى المسرحيات العالمية

وإضافت إنجي وجدان : شريهان شخصية فى غاية الجمال على المستوى الانسانى بالإضافة الى تواضعها الكبير وبساطتها فى التعامل معنا بالرغم من تاريخها الفنى الطويل .

 

وتابعت انجي وجدان : فؤجئت انها متابعة جيدة للاعمال التى شاركنا فى بطولتها جمعياً ، وعلى المستوى الفنى فهى متعاونة فقد كانت تعطى النصائح لنا على المسرح بشكل شخصى ، هذا بجانب الدور الاساسى والرئيسى الذى لعبه المخرج هادى الباجورى فى توجيهنا على المسرح واداء الشخصية ، وقد نجح فى ان يخرج المسرحية بشكل مبهر .

 

الجدير بالذكر ان مسرحية كوكو شانيل شاركت انجى وجدان فى بطولتها الفنانة الكبيرة شريهان ومن تاليف مدحت العدل وإخراج هادى الباجورى .

 

قصة المسرحية :



وتتناول المسرحية قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة “كوكو شانيل"، وعلامتها التجارية الأشهر في العالم في مجال الأزياء.

 

وبدأت مسيرتها بشكل متواضع بعد أن نشأت في إحدى دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية.

انجي وجدان الفنانة انجي وجدان المخرج هادى الباجورى هادي الباجوري مسرحية كوكو شانيل الفنانة شريهان

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