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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ممثل شهير يحرم أبنائه من الميراث.. نانسى ورمضان يشعلان حفلات الصيف "صور"

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر موقع صدى البلد الإخباري عدد من الأخبار الفنية التي حازت على اهتمام ومتابعة كثير من متابعيه، ولذا حرص الموقع على نشر هذه الأخبار مجمعة في هذه السطور…

 

 

نانسى عجرم تتالق بحفلها فى مصر.. صور
 

تالقت الفنانة نانسى عجرم فى حفلها المصرى الذى احيته الليلة لصالح احدى شركات الاتصالات ، حيث ظهرت بفستان من اللون الاسود . 

 

تقدر بـ 116 مليونا .. دانيال كريج يحرم أبناءه من ثروته
 

صرح  الممثل البريطانى دانيال كريج، بطل سلسلة أفلام "جيمس بوند ان قرر ان يترك الى أبناه ميراث بعد وفاته ، رغم أمتلاكه الى ثورة ضحمة .

 

وكشف الممثل البريطانى دانيال كريج  انه يمتلك ثروة تقدر بـ  116 مليون جنيه إسترلينى، ولديه ابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، من زوجته راشيل وايز، وابنة تبلغ من العمر 29 عاماً، من زوجته السابقة فيونا لودون.

نشرة الفن.. تفاصيل حفل تامر حسني على المسرح الروماني وموعد عودة وائل الإبراشي للشاشة

نشرة الفن العالمي.. سكارليت جوهانسون تنجب طفلها الأول .. موعد طرح Eternals..تفاصيل الجزء الخامس من The Crown

محمد رمضان يشعل حفل الساحل الشمالي.. صور

 

أشعل الفنان محمد رمضان ، حماس جمهور حفله الغنائي فى إحدى القرى الكبرى  بالساحل الشمالي التي حملت عنوان "أقوى حفل في الساحل"، وذلك بأغانيه المتنوعة.

 

تعرف على أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل شقة 6 .. صور
 

طرحت منصة شاهد vip  منذ قليل ، ثالث  حلقات مسلسل "شقة 6" للفنانة روبى ، بعد خروجه من موسم رمضان الماضي 2021.

 

أحمد حلمى لإبنته لى لى: مش هتخرجي من هنا و رايح


مازح  النجم أحمد حلمى ابنته الكبرى "لى لى"، خلال تلقيها أسئلة متابعيها عبر خاصية "ستورى" بحسابها بموقع  التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

آخرهم شقة 6.. انتعاشة أعمال الرعب بسبب المنصات
 

خلال الايام الماضية طرحت أحدى المنصات الالكترونية اولى حلقات مسلسل شقة 6 ، والذى ينتمى الى دراما الرعب .

 

وعلى ما يبدو ان المنصات الالكترونية ساعدت على أنتعاش وعودة أعمال الرعب المصرية مرة أخرى الى الشاشة ، وكان  وأخرهم  مسلسل شقة 6 . 

 

 

 

 

اخبار الفن الفنانة نانسى عجرم الفنان محمد رمضان دانيال كريج حفلات الصيف الممثل البريطانى دانيال كريج

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