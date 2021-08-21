آخرهم شقة 6.. انتعاشة أعمال الرعب بسبب المنصات

خلال الايام الماضية طرحت أحدى المنصات الالكترونية اولى حلقات مسلسل شقة 6 ، والذى ينتمى الى دراما الرعب .

وعلى ما يبدو ان المنصات الالكترونية ساعدت على أنتعاش وعودة أعمال الرعب المصرية مرة أخرى الى الشاشة ، وكان وأخرهم مسلسل شقة 6 .

وتدور أحداث مسلسل شقة 6 ، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبي مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.

كما تتواصل البطلة من خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفى النهاية تصل إلى الحقيقة .

ومسلسل شقة 6 لم يكن الأول الذى ينتمى الى عالم الرعب ويعرض على منصة فقد تم تقديم مسلسل ما وراء الطبيعية والذى قام ببطولته الفنان أحمد أمين ومن إخراج عمرو سلامة ، وحقق العمل نجاحاً كبيراً .

كما تم تقديم أنصاف مجانين والذى قام ببطولته احمد خالد صالح ، وتدور احداثه فى إطار من التشويق الأثارة والرعب النفسى .

المنصات لم تجذب فقط صناع المسلسلات فقط لتقديم أعمال رعب ، بل ان هناك أفلاماً سينمائية صعنت خصيصاً للعرض على المنصات تنتمى الى اعمال الرعب ، ولعل ابرزها فيلم الحارث بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وفيلم خط الدم من بطولة نيللى كريم وظافر العابدين .