عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخرهم شقة 6.. انتعاشة أعمال الرعب بسبب المنصات

روبى
روبى

خلال الايام الماضية طرحت أحدى المنصات الالكترونية اولى حلقات مسلسل شقة 6 ، والذى ينتمى الى دراما الرعب . 

 

وعلى ما يبدو ان المنصات الالكترونية ساعدت على أنتعاش وعودة أعمال الرعب المصرية مرة أخرى الى الشاشة ، وكان  وأخرهم  مسلسل شقة 6 . 

 

وتدور  أحداث مسلسل شقة 6 ،  حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6  روبي مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.  

 

كما تتواصل البطلة من خلال أحداث مسلسل شقة 6  مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها  وفى النهاية تصل إلى الحقيقة .

تعرف على أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل شقة 6 .. صور

شاهد .. 10 صور من ثانى حلقات مسلسل شقة 6

ومسلسل شقة 6 لم يكن الأول الذى ينتمى الى عالم الرعب ويعرض على منصة فقد تم تقديم مسلسل ما وراء الطبيعية والذى قام ببطولته الفنان أحمد أمين ومن إخراج عمرو سلامة ، وحقق العمل نجاحاً كبيراً . 

 

كما تم تقديم أنصاف مجانين والذى قام ببطولته احمد خالد صالح ، وتدور احداثه فى إطار من التشويق الأثارة والرعب النفسى . 

 

المنصات لم تجذب فقط صناع المسلسلات فقط لتقديم أعمال رعب ، بل ان هناك أفلاماً سينمائية صعنت خصيصاً للعرض على المنصات تنتمى الى اعمال الرعب ، ولعل ابرزها فيلم الحارث بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وفيلم خط الدم من بطولة نيللى كريم وظافر العابدين .

شقة ظافر العابدين احمد خالد صالح المنصات الالكترونية مسلسل شقة 6 خالد صالح

موضوعات متعلقة

شاهد .. 10 صور من ثانى حلقات مسلسل شقة 6

خرج من موسم رمضان لهذا السبب.. كل ما تريد معرفته عن شقة 6 لـ روبي

ترشيحاتنا

شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.. حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم السبت

جامعة حلوان تبدأ استقبال طلاب المرحلة الأولى تنسيق 2021.. اليوم

ما حكم العمل في البنوك؟ الإفتاء تجيب "فيديو"

الآثار الجانبية للقاح موديرنا : الأعراض التسعة الشائعة بعد الإصابة بـ Covid

الرئيس التونسي: لا أخاف إلا رب العالمين

بعد تعرضها للتنمر بسبب صوتها.. هنا الزاهد: المتنمر مريض نفسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

عبدالحفيظ وموسيماني ينهيان أزمة كهربا ولاعب المصري

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. جت سلامات.. وائل الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية

25 يومًا .. معاناة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في المستشفى

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

فيديو جراف.. بالتقسيط .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ