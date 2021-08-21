تعرف على أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل شقة 6 .. صور

طرحت منصة شاهد vip منذ قليل ، ثالث حلقات مسلسل "شقة 6" للفنانة روبى ، بعد خروجه من موسم رمضان الماضي 2021.

مسلسل " شقة 6 " ينتمى إلى نوعية مسلسلات الرعب والتشويق بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبي دورا جديدا عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.

وكشفت الحلقة الأولى من مسلسل شقة 6 عرضا لشخصيات العمل ، وتدور الأحداث حول فتاة تقوم بالإنتقال الى شقة جديدة ، الا ان هناك بعض الأحداث الغريبة تحدث لها.

إما الحلقة الثالثة من شقة 6 فحملت الكثير من الأحداث الغامضة ، حيث بدات بطلة العمل “ روبى ” فى مشاهدة شخص “ حمزة العيلى ” ، وبعض المشاهد التى تجمعه بسيدة داخل الشقة ، مما جعلها تذهب الى سيدة مهتمة بعلم الطاقة “ فيدرا ” لمعرفة إذا ما كانت ما تراه حقيقة أم خيال .

وحاولت روبى داخل أحداث الحلقة الـ 3 من مسلسل شقة 6 من أسترجاع ثمن الشقة ، الا ان مالكها “ محمود البزاوى ” رفض .

قصة مسلسل شقة 6



تدور أحداث مسلسل شقة 6 ، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبي مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.

كما تتواصل روبي من خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل