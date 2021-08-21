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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل شقة 6 .. صور

روبى
روبى

طرحت منصة شاهد vip  منذ قليل ، ثالث  حلقات مسلسل "شقة 6" للفنانة روبى ، بعد خروجه من موسم رمضان الماضي 2021.

 

مسلسل " شقة 6 " ينتمى إلى نوعية مسلسلات الرعب والتشويق بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبي دورا جديدا عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.

 

وكشفت الحلقة الأولى من مسلسل  شقة 6  عرضا لشخصيات العمل ، وتدور الأحداث حول فتاة تقوم بالإنتقال الى شقة جديدة ، الا ان هناك بعض الأحداث الغريبة تحدث لها.

 

إما الحلقة الثالثة من شقة 6 فحملت الكثير من الأحداث الغامضة ، حيث بدات بطلة العمل “ روبى ” فى مشاهدة شخص “ حمزة العيلى ” ، وبعض المشاهد التى تجمعه بسيدة داخل الشقة ، مما جعلها تذهب الى سيدة مهتمة بعلم الطاقة “ فيدرا ” لمعرفة إذا ما كانت ما تراه حقيقة أم خيال . 

 

وحاولت روبى داخل أحداث الحلقة الـ 3 من مسلسل شقة 6 من أسترجاع ثمن الشقة ، الا ان مالكها “ محمود البزاوى ” رفض .

 

 

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شاهد .. 10 صور من ثانى حلقات مسلسل شقة 6

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8 صور من أولى حلقات مسلسل شقة 6 بعد عرضها .. شاهد

 

قصة مسلسل شقة 6
 

تدور أحداث مسلسل شقة 6 ،  حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6  روبي مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.  

 

كما تتواصل روبي من خلال أحداث مسلسل شقة 6  مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها  وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل

شقة شقة 6 الحلقة 3 مسلسل شقة 6 روبي

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