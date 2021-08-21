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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تقدر بـ 116 مليونا .. دانيال كريج يحرم أبناءه من ثروته

الممثل البريطانى
الممثل البريطانى دانيال كريج

صرح  الممثل البريطانى دانيال كريج، بطل سلسلة أفلام "جيمس بوند ان قرر ان يترك الى أبناه ميراث بعد وفاته ، رغم أمتلاكه الى ثورة ضحمة . 

 

وكشف الممثل البريطانى دانيال كريج  انه يمتلك ثروة تقدر بـ  116 مليون جنيه إسترلينى، ولديه ابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، من زوجته راشيل وايز، وابنة تبلغ من العمر 29 عاماً، من زوجته السابقة فيونا لودون.

 

وأكد الممثل البريطانى دانيال كريج ان قرر التبرع بثروته قبل وفاته كما قبل أخرون من قبل . 

 

دانيال كريج  هو ممثل إنجليزي. ولد بـ(تشيستر) ب(تشيشاير) بإنجلترا. والده هو (تيموثي جون روتون كريج) صاحب عدة أراض تجارية مبني عليها عدة حانات بمدينتيّ (فرودشام)و(ويلينجتون) وضابط تجاري بالبحرية التجارية سابقًا، ووالدته (كارول أوليفيا) مُعلِّمة للفنون، وكلا والديه من أصل ويلزي.

 

 أنهى دانيال كريج التعليم الإجباري في سن السادسة عش، التحق بمدرسة (كالداي جرينج) للغات.

 

نشأ دانيال كريج في شبه جزيرة (ويرّال). وقد شجعته والدته في سن 6 سنوات على ارتياد المسرح فبدأ يقدم العديد من المسرحيات المدرسية، ثم بدأ التمثيل بجدية فيم مسرح (إيفري مان) بمدينة (ليفربول) القريبة منهم.

 

ودرس دانيال كريج بمدرسة (جيلدهول) للموسيقى والدراما وتخرج منها عام 1991بعد ثلاث سنوات من الدراسة على يد الممثل الاسكتلندي الراحل (كولين مكّورماك).).

 

جميس بوند :


 

عام 2006 تم اختيار دانيال كريج  للمرة الأولى لأداء شخصية (جيمس بوند) العميل الإنجليزي السري، في فيلم (Casino Royale) المقتبس عن أول قصة كتبها مؤلف الشخصية (إيان فليمنج) عن (جيمس بوند وبنفس العنوان، الفيلم من إخراج (مارتن كيمبل) ونال تقديرات نقدية عالية لإعادة صنع السلسلة بشكل واقعي جديد وجدير بسينما الألفية الجديدة وبتوقعات المشاهدين، أيضًا نال أداء (دانييل كريج) تقديرات نقدية عالية وأصبح على الفور من أنجح من قدموا الشخصية على الإطلاق ، على الرغم من أن قرار الاستعانة بـ(دانيال كريج) قوبلت بكثير من الاعتراض وقامت حملات على الإنترنت طوال فترة انتاج الفيلم تهدد بمقاطعة الفيلم إذا استمر قرار المنتجين بالاستعانة بـ(دانييل كريج) للبطولة. حتى أن صحيفة الديلي ميرور البريطانية سخرت من قرار تعيينه للبطولة في صفتحتها الأولى.

 

صدر الفيلم في نوفمبر 2006 وأصبح على الفور أعلى فيلم (جيمس بوند) تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السلسلة_ حتى كسر الرقم فيلم (SkyFall) في 2012 ومن بطولة (دانييل كريج) أيضًا!_ وامتدح أداء (كريج) الذي وصفه هو بأنه"حاول أن يعطي عمقًا عاطفيًا للشخصية".

 

أكد تميزه بالحصول على ذات التقديرات العالية لأدائه في الأفلام التالية (Quantum of Solace) في 2008 و(Skyfall) في 2012 من في ثاني تعاون بينه وبين المخرج (سام مينديز) الذي صنع في فيلم (سكاي فول) فيلم (بوند) استثنائي والذي تعاقد لإخراج فيلمين آخرين لشخصية (جيمس بوند) ومن بطولة (دانييل كريج) أيضًا.

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