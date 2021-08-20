نشرة الفن.. تفاصيل حفل تامر حسني على المسرح الروماني وموعد عودة وائل الإبراشي للشاشة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة أبرزها تفاصيل حفل تامر حسني على المسرح الروماني بالساحل الشمالي، وموعد عودة وائل الإبراشي إلى الشاشة، وتفاصيل مسلسل صالون زهرة.
موعد عودة وائل الإبراشي للشاشة عبر برنامج التاسعة
كشفت الإعلامية شافكي المنيري تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي وموعد عودته لتقديم برنامج التاسعة على القناة الأولى
حفل مبهر للفنان تامر حسني على المسرح الروماني بالساحل الشمالي.. صور
قدم الفنان تامر حسني حفلا مبهرا مساء الخميس، على المسرح الروماني بمارينا الساحل الشمالي بعد نفاذ كل تذاكر الحفل المطروحة على موقع الحجز المخصص تيكت مارشيه.
نادين نسيب ومعتصم النهار يتألقان في الحلقات الأولى .. تفاصيل مسلسل صالون زهرة
تصدر اسم مسلسل صالون زهرة تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عرضت منصة شاهد vip الحلقة الأولى والثانية من المسلسل الذي يذاع لأول مرة.
المغنية سمر تكشف تفاصيل وضعها الصحي بعد تفحم سيارتها في حادث
كشفت الفنانة سمر عن تفاصيل حالتها الصحية بعد مرور حوالي 20 يوما على إصابتها في حادث سير، وذلك عبر حسابها على تطبيق انستجرام.
"هاملت في عزبة الصفيح".. تفاصيل فيلم المخرج أحمد فوزي صالح الجديد
قال المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح إنه بصدد تقديم فيلم جديد بعد مرور حوالي 4 سنوات على عرض فيلمه الأول ورد مسموم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
بحضور تارا عماد وحسن أبو الرووس .. أول صور من حفل وائل كفوري بالساحل الشمالي
أحيا الفنان وائل كفوري حفلا غنائيا بإحدى المنتجعات بالساحل الشمالي، وبحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير أبرزهم تارا عماد وحسن أبو الرووس وزوجته غادة والي، ومروان يونس.
علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور
أحيا الفنان علي الحجار حفلا طربيا على مسرح محكى القلعة مساء الخميس، بحضور عدد كبير من الجمهور الذي تفاعل مع أغانيه المختارة من بين مشواره الذي يمتد على مدار عقود.
انتهاء تذاكر الحفل الأول لفرقة مسار إجباري في ساقية الصاوي
أعلنت فرقة مسار إجباري انتهاء تذاكر حفلها الأول المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر على مسرح ساقية الصاوي في تمام الثامنة مساءا، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك.
بعد انتهاء أزمة الوصاية.. قضية جديدة تطارد بريتني سبيرز
لا تتوقف المشكلات والأزمات عن مطاردة المغنية الأمريكية بريتني سبيرز التي توشك على مواجهة قضية جديدة بعد تنازل والدها عن الوصاية.