نشرة الفن.. تفاصيل حفل تامر حسني على المسرح الروماني وموعد عودة وائل الإبراشي للشاشة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة أبرزها تفاصيل حفل تامر حسني على المسرح الروماني بالساحل الشمالي، وموعد عودة وائل الإبراشي إلى الشاشة، وتفاصيل مسلسل صالون زهرة.

كشفت الإعلامية شافكي المنيري تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي وموعد عودته لتقديم برنامج التاسعة على القناة الأولى

قدم الفنان تامر حسني حفلا مبهرا مساء الخميس، على المسرح الروماني بمارينا الساحل الشمالي بعد نفاذ كل تذاكر الحفل المطروحة على موقع الحجز المخصص تيكت مارشيه.

تصدر اسم مسلسل صالون زهرة تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عرضت منصة شاهد vip الحلقة الأولى والثانية من المسلسل الذي يذاع لأول مرة.

كشفت الفنانة سمر عن تفاصيل حالتها الصحية بعد مرور حوالي 20 يوما على إصابتها في حادث سير، وذلك عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

قال المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح إنه بصدد تقديم فيلم جديد بعد مرور حوالي 4 سنوات على عرض فيلمه الأول ورد مسموم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أحيا الفنان وائل كفوري حفلا غنائيا بإحدى المنتجعات بالساحل الشمالي، وبحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير أبرزهم تارا عماد وحسن أبو الرووس وزوجته غادة والي، ومروان يونس.

أحيا الفنان علي الحجار حفلا طربيا على مسرح محكى القلعة مساء الخميس، بحضور عدد كبير من الجمهور الذي تفاعل مع أغانيه المختارة من بين مشواره الذي يمتد على مدار عقود.

أعلنت فرقة مسار إجباري انتهاء تذاكر حفلها الأول المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر على مسرح ساقية الصاوي في تمام الثامنة مساءا، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك.

لا تتوقف المشكلات والأزمات عن مطاردة المغنية الأمريكية بريتني سبيرز التي توشك على مواجهة قضية جديدة بعد تنازل والدها عن الوصاية.