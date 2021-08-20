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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"هاملت في عزبة الصفيح".. تفاصيل فيلم المخرج أحمد فوزي صالح الجديد

المخرج أحمد فوزي
المخرج أحمد فوزي صالح

قال المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح إنه بصدد تقديم فيلم جديد بعد مرور حوالي 4 سنوات على عرض فيلمه الأول ورد مسموم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

فاز فيلم ورد مسموم بالعديد من الجوائز في مهرجانات محلية وعالمية ورشحته مصر ليكون ممثلها في ترشيحات الأوسكار. 

وتحدث أحمد فوزي صالح في حوار خاص لموقع صدى البلد، حول تجربة فيلمه الجديد "هاملت في عزبة الصفيح" الذي ينتهي من كتابته قريبا، وبدأ بالفعل في تحضيرات الإنتاج. 

وقال أحمد فوزي صالح إن فيلمه الجديد مقتبس أحداثه من مسرحية شكسبير الشهيرة "هاملت"، لكنه في العمل المرتقب ينشأ في إحدى المناطق الشعبية ويدخل في صراع مع عمه حول حقيقة مقتل والده، ويختلفان في الرأي حول قضية تطوير العشوائيات. 

وعبر أحمد فوزي صالح عن أمنيته أن يكون بطل الفيلم هو الممثل الشاب أحمد داش، لكن حتى الآن لم يستقر صناع هاملت في عزبة الصفيح على قائمة أبطاله. 

قال المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح إن مصير الجزء الثالث من مسلسل “الحرامي” ما زال مجهولا، ويحدده شركة الإنتاج ومنصة “شاهد” فقط، مشيرا إلى استعداده لكتابة المزيد من هذا العمل الناجح. 

وأوضح أحمد فوزي صالح، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مسلسل “الحرامي” الذي يتصدر قائمة المشاهدات على منصة “شاهد”، كان حلما راوده لمدة سنوات، وبدأ التفكير فيه منذ قراءة قصة عن هذه الفكرة في مقال صحفي وشاءت الظروف أن تأخذ وقتها حتى يطرح في 2020. 

وأشاد أحمد فوزي صالح في حواره، بأداء مخرج الجزء الأول محمد سلامة، والثاني أحمد الجندي، وأنه كان سعيدا بالتعاون معهما، مشيرا إلى أنه يشارك في هذا العمل بدوره كمؤلف وهو لم يكن منشغلا بفكرة الإخراج في التلفزيون رغم حبه للإخراج السينمائي. 

تفاصيل مسلسل الحرامي

ودافع أحمد فوزي صالح عن فكرة تقديم المسلسل بحلقات لا تزيد مدتها على 10 دقائق التي قدم بها الموسم الأول من “الحرامي” لتناسب ظروف الحياة اليومية ومتطلبات العصر، ليتمكن الشباب والجمهور من مشاهدتها على الهواتف وفي الطرق. 

وتعليقا على زيادة مدة الحلقة إلى ٢٠ دقيقة بدلا من ١٠ دقائق مثلما كانت في الجزء الأول، قال صالح إن ذلك التغيير جاء استجابة للجمهور الذي شعر بأنه في حاجة لتفاصيل أكثر  لكن مع الحفاظ على الإيقاع السريع للأحداث.

وعبر مؤلف “الحرامي” عن سعادته بتصدر المسلسل بجزئيه قائمة الأعلى مشاهدة على منصة “شاهد”، لأنه دليل على النجاح ومتابعة الجمهور للعمل وإيصال الفكرة لهم. 

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