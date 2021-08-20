المغنية سمر تكشف تفاصيل وضعها الصحي بعد تفحم سيارتها في حادث

كشفت الفنانة سمر عن تفاصيل حالتها الصحية بعد مرور حوالي 20 يوما على إصابتها في حادث سير، وذلك عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

تفاصيل حالة سمر

وكتبت سمر عبر خاصية الاستوري:" حبايب قلبي الحمد لله ربنا نجاني من الموت والحمد لله أنا أحسن شوية اطمنوا عليا وقريب جدا هطلع لايف عشان تشوفوني وكمان أحكيلكم حاجات كتير حصلت".

واستطردت المغنية سمر قائلة:" بحبكم جدا وشكرا لكل الناس اللي مش قادرة أرد عليهم.. لو تعرفوا كمية الرسائل ما شاء الله هتعذروني".

أعلنت سمر في بداية الشهر الجاري على فيسبوك قائلة "بموت.. عربيتي بقت فحم وأنا بموت ادعولي”.

سمر

سمر شاركت حمو بيكا فى دويتو كان قد تم طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب حمل اسم وسع للبطل".

سمر، قدمت عددًا من الأغاني وصورتها كفيديو كليب منها "يا دنيا هزي وسطك" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع إسلام سيبسي، و"غيرو" من كلمات عبدالمنعم طه وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا إخراج ياسر سامى و" سيبني عايشة " من كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام سيبسي وميدو مزيكا ومن إخراج ياسر سامي.

وكان أحدث أعمال سمر الغنائية فيديو كليب بعنوان "لغز كبير " عبر يوتيوب وبعض القنوات الفضائية الكليب من كلمات إسلام كابونجا وتوزيع إسلام ساسو وإخراج الكليب نبيل مكاوي.