نادين نسيب ومعتصم النهار يتألقان في الحلقات الأولى .. تفاصيل مسلسل صالون زهرة

تصدر اسم مسلسل صالون زهرة تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عرضت منصة شاهد vip الحلقة الأولى والثانية من المسلسل الذي يذاع لأول مرة.

تفاصيل صالون زهرة

مسلسل صالون زهرة عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.

تلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها.

بوستر صالون زهرة

تتسم أحداث مسلسل صالون زهرة بالكوميديا السوداء، التي تتعرض فيها صاحبة الكوافير لمواقف حياتية تتصدى لها بقوة لكنها أيضا تعاني من جرح عاطفي سابق بعدما تركها حبيبها وتزوج من غيرها.

يلعب معتصم النهار دور رئيس عصابة تهريب أموال يتورط مع زهرة بسبب أمواله التي أصبحت في حوزتها بالخطأ ويذهب لاسترجاعها لكنه ينخرط معها في مشكلاتها ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة مزيد من المواقف الكوميدية والعاطفية بينها.

يشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.

بدأت منصة شاهد عرض أول حلقتين من مسلسل صالون زهرة أمس الخميس، وهو التعاون الثاني بين نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار بعد نجاح مسلسلهما السابق خمسة ونص.

نادين نسيب نجيم

تجسد زهرة شخصية الفتاة المتمردة والقاسية التي تنصر النساء ورغم أنها لا تنتمي لأسرة ثرية إلا أنها تعرض المساعدة والدعم للجميع خاصة أفراد أسرتها.

من المقرر أن تطرح منصة شاهد حلقتين كل أسبوع من مسلسل صالون زهرة، بداية من عرض الحلقة الثالثة والرابعة يوم 26 أغسطس الجاري.

لفتت نادين نسيب نجيم أنظار الجميع بملابسها في مسلسل صالون زهرة التي اتسمت بالجرأة والأنوثة الواضحة وتحدثها بكلمات وألفاظ شعبية، في الوقت نفسه مازال وجهها متأثرا بالعمليات الجراحية التي أجرتها على إثر إصابتها في حادث انفجار لبنان قبل نحو عام حيث كانت في شقتها مع أطفالها وتعرضت لإصابة بالغة.