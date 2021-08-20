بحضور تارا عماد وحسن أبو الرووس .. أول صور من حفل وائل كفوري بالساحل الشمالي

أحيا الفنان وائل كفوري حفلا غنائيا بإحدى المنتجعات بالساحل الشمالي، وبحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير أبرزهم تارا عماد وحسن أبو الرووس وزوجته غادة والي، ومروان يونس.

وتداول رواد تطبيق انستجرام عدد من الصور من الحفل الذي تسبب في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معلومات مغلوطة عن أسعار التذاكر بعد تداول شائعة وصول سعر التذاكر إلى 200 ألف جنيه.

نفت الشركة المنظمة لحفل وائل كفوري، في تصريحات صحفية الأسعار المبالغة للحفل، وأكدت على أن سعر تذكرة الفرد تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه، وهي المرة الأولى للمغني اللبناني في الساحل الشمالي.

وائل كفوري وأنغام

تصدرت أغنية "برضة بتوحشنى" للمطربة أنغام والمطرب اللبنانى وائل كفورى، قائمة منصة "أنغامي" وتخطت 2.3 مليون، لتصبح رقم واحد في عدد استماع الأغنية عبر المنصة.

وتعد أغنية "برضه بتوحشنى" هي الدويتو الأول الذى يجمع بين أنغام ووائل كفورى خلال مسيرتهم الفنية.

ودخلت أغنية "برضة بتوحشنى" قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب ، بعد طرحها بساعات قليلة.