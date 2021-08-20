عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور تارا عماد وحسن أبو الرووس .. أول صور من حفل وائل كفوري بالساحل الشمالي

وائل كفوري في حفل
وائل كفوري في حفل الساحل الشمالي

أحيا الفنان وائل كفوري حفلا غنائيا بإحدى المنتجعات بالساحل الشمالي، وبحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير أبرزهم تارا عماد وحسن أبو الرووس وزوجته غادة والي، ومروان يونس. 

وتداول رواد تطبيق انستجرام عدد من الصور من الحفل الذي تسبب في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معلومات مغلوطة عن أسعار التذاكر بعد تداول شائعة وصول سعر التذاكر إلى 200 ألف جنيه. 

نفت الشركة المنظمة لحفل وائل كفوري، في تصريحات صحفية الأسعار المبالغة للحفل، وأكدت على أن سعر تذكرة الفرد تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه، وهي المرة الأولى للمغني اللبناني في الساحل الشمالي.

وائل كفوري وأنغام

تصدرت أغنية "برضة بتوحشنى" للمطربة أنغام والمطرب اللبنانى وائل كفورى، قائمة منصة "أنغامي" وتخطت 2.3 مليون، لتصبح رقم واحد في عدد استماع الأغنية عبر المنصة. 

وتعد أغنية "برضه بتوحشنى" هي الدويتو الأول الذى يجمع بين أنغام ووائل كفورى خلال مسيرتهم الفنية.

ودخلت أغنية "برضة بتوحشنى" قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب ، بعد طرحها بساعات قليلة. 

 

وائل كفوري حفلات الساحل حفل وائل كفوري برضه بتوحشني أنغام

ترشيحاتنا

مباحثات حول أفغانستان بين ماكرون وبايدن

عماد متعب يوجه رسالة لـ المسؤولين بشان مؤمن زكريا

البيت الأبيض يرد على تقارير معرفة واشنطن بموعد سقوط أفغانستان

حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد لضيق المكان؟ الإفتاء تجيب

تعرف على سعر ومواصفات سماعات جوجل اللاسلكية Pixel Buds A-Series

بقدرات خارقة .. HONGQI S9 تتحدى الكثير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

أحمد كريمة: زواج البارت تايم ليس زواج متعة ولا أستطيع تحريمه

قرار عاجل من الحكومة خلال ساعات بشأن كورونا .. فيديو

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

السعودية .. قرار عاجل من النيابة بشأن مسيئين للسيدة عائشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

فيديو

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

فيديوجراف.. تطورات حالة وائل الإبراشي وعودته إلى الشاشة

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ