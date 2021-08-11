حفلة رايقة.. مسار إجباري يبدأ ليلته على مسرح النافورة بـ تقع وتقوم.. صور

بدأ فريق مسار اجبارى حفله على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بعدد من أغانيه الشهيرة منها تقع وتقوم.



وقال هاني الدقاق عضو فريق مسار اجبارى إنه يعلم أن الجمهور غير معتاد على حفلات الجلوس لكن اليوم قررت الفرقة تقديم "حفلة رايقة" للجمهور الذي تفاعل معه.



ويتضمن البرنامج الخاص بحفل مسارى اجبارى مجموعة متنوعة من الاعمال التى تعبر عن أحلام وطموحات الشباب منها طريق تانى ، للحزن أصول ، مساومات ، فاكرة ، برنس ، بقيت حاوى ، مفيش حاجة ، كانت هتفرق وغيرها .

وطرح فريق مسار اجبارى التذاكر مع توضيح الفئات الخاصة بها والتي جاءت كالتالي: “110 جنيهات - 160جنيها - 210 جنيهات - 260 جنيها”.

فريق مسار اجبارى تأسس عام ٢٠٠٥ ، اشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة، من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية ، حيث قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة ، كما شارك فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا ، إيطاليا ، تركيا ، مقدونيا ، الكويت ، الإمارات العربية وتنزانيا ، تم تكريمه فى إبريل ٢٠١١ بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس .

تذاكر حفل مسار إجباري



يذكر أن أعلن فريق مسار اجبارى عبر فيسبوك عن إقامة حفل جديد لهم يوم الأربعاء 11 أغسطس المقبل بدار الأوبرا المصرية، دون الكشف عن موعد طرح تذاكر الحفل وأسعارها.

ورغم توضيح مسار اجبارى أنه سيتم طرح التذاكر قريبا عبر الإنترنت وفي شباك تذاكر الأوبرا، إلا أن موجة من السخرية والغضب اجتاحت صفحة الحدث على فيسبوك.

تداول محبو مسار إجبارلا عددا من الصور والتعليقات الساخرة حول غياب وتأخر موعد طرح التذاكر حتى هذه اللحظة، إلى جانب التعبير عن تخوفاتهم من أسعار التذاكر التي أصبحت في ازدياد مستمر خلال الفترة .