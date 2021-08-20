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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انتهاء أزمة الوصاية.. قضية جديدة تطارد بريتني سبيرز

بريتني سبيرز
بريتني سبيرز

لا تتوقف المشكلات والأزمات عن مطاردة المغنية الأمريكية بريتني سبيرز التي توشك على مواجهة قضية جديدة بعد تنازل والدها عن الوصاية. 

تفاصيل جنحة بريتني سبيرز

تخضع بريتني سبيرز للتحقيق بشأن إدعاء موظفة كانت تعمل في منزلها بأن المغنية الشهيرة اعتدت عليها بالضرب وتواجه قضية قد تصل إلى جنحة بحسب موقع هوليوود ريبورتر. 

تزعم مساعدة بريتني سبيرز إنها ضربتها أثناء تواجدها في منزلها صباح يوم 16 أغسطس الجاري، وبدورها اتصلت على الفور بقسم شرطة المقاطعة للإبلاغ عن الحادث. 

سترفع الشرطة تقارير حادث الاعتداء الذي تتورط فيه بريتني سبيرز إلى المدعي العام الذي سيقرر ما إذا كان سيتم توجيه التهم ضدها أم لا. 

ووصف محامي بريتني سبيرز هذا الإدعاء بأنه مثير للإعجاب، خاصة أن السيدة لا تعاني من أي إصابات، ما يفتح الباب أمام أي شخص لتوجيه اتهامات للمشاهير دون سند أو حق بحسب بيانه.

صنفت الشرطة الحادث على أنه جنحة بسيطة جدا، بحسب وصف محامي بريتني سبيرز، مؤكدا أن الأمر لابد أن ينتهي سريعا. 

تسعي بريتني سبيرز حاليا لاستعادة حياتها بعد انتهاء فترة الوصاية التي دمرت سنواتها الـ13 الماضية، خاصة بعد تنحي والدها عن دوره كوصي عليها بعد سنوات من النزاع القضائي. 

يعد تنازل والد بريتني سبيرز عن الوصاية عليها أمام المحكمة تحول غريب في الأحداث، بعدما وجهت ابنته إليه اتهامات بإساءة معاملتها تحت غطاء قرار الوصاية الذي فرضته المحكمة عام 2008. 

قررت المحكمة منح والد بريتني سبيرز سلطة الوصاية عليها والتحكم في أموالها وقرارات حياتها بعدما أصيبت بانهيار علني ترتب عليه علاجها نفسيا، لكنها كانت قادرة على الغناء وإحياء الحفلات وكسب مئات الملايين من الدولارات خلال السنوات الماضية ما يدل على أنها أصبحت بأفضل حال. 

قدم والد بريتني سبيرز إلى محكمة لوس أنجلوس العليا ردا على التماس المغنية الشهيرة وطلبها إزالة الوصاية عليها معلنا قراره بالتنحي، وقال محاميه إنه لا توجد أي أسباب فعليه لقراره المفاجيء إلا أن المعركة العلنية مع ابنته كانت كافية لاتخاذ هذه الخطوة.

كان جيمي والد بريتني سبيرز في مرمى الاتهامات والانتقادات على مدار أشهر طويلة بسبب إعلان ابنته الأضرار التي لحقت بها نتيجة وصايته عليها، وحان الوقت لنقل هذه المهمة إلى وصي جديد ستحدده المحكمة. 

وأصدر محامي بريتني سبيرز بيانا يعلن فيه عن سعادته وموكلته بقرار والدها بعدما قدم وفريقه إلى المحكمة طلبا لإيقافه عن مهمته مدعما بأسس قانونية قوية لا يمكن التغلب عليها وتوصيات من فريقها الطبي وشهادات المحيطين. 

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