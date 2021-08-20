انتهاء تذاكر الحفل الأول لفرقة مسار إجباري في ساقية الصاوي

أعلنت فرقة مسار إجباري انتهاء تذاكر حفلها الأول المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر على مسرح ساقية الصاوي في تمام الثامنة مساءا، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك.

كما أعلنت فرقة مسار إجباري عن توفر تذاكر في الحفل الثاني المقرر إقامته يوم السبت 4 ستمبر في ساقية الصاوي، التي متاحة للبيع في شباك التذاكر.

حفل مسار إجباري بالأوبرا

وكان فريق مسار إجباري قد قدم حفله على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصري.

وقال هاني الدقاق عضو فريق مسار إجباري إنه يعلم أن الجمهور غير معتاد على حفلات الجلوس لكن اليوم قررت الفرقة تقديم "حفلة رايقة" للجمهور الذي تفاعل معه.

وتضمن البرنامج الخاص بحفل مسار إجباري مجموعة متنوعة من الاعمال التى تعبر عن أحلام وطموحات الشباب منها طريق تانى ، للحزن أصول ، مساومات ، فاكرة ، برنس ، بقيت حاوى ، مفيش حاجة ، كانت هتفرق وغيرها .

وطرح فريق مسار إجباري التذاكر مع توضيح الفئات الخاصة بها والتي جاءت كالتالي: “110 جنيهات - 160جنيها - 210 جنيهات - 260 جنيها”.

فريق مسار اجبارى تأسس عام ٢٠٠٥ ، اشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة، من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية ، حيث قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة ، كما شارك فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا ، إيطاليا ، تركيا ، مقدونيا ، الكويت ، الإمارات العربية وتنزانيا ، تم تكريمه فى إبريل ٢٠١١ بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس .