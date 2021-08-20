عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتهاء تذاكر الحفل الأول لفرقة مسار إجباري في ساقية الصاوي

نفاذ تذاكر حفل مسار
نفاذ تذاكر حفل مسار إجباري

أعلنت فرقة مسار إجباري انتهاء تذاكر حفلها الأول المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر على مسرح ساقية الصاوي في تمام الثامنة مساءا، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك. 

كما أعلنت فرقة مسار إجباري عن توفر تذاكر في الحفل الثاني المقرر إقامته يوم السبت 4 ستمبر في ساقية الصاوي، التي متاحة للبيع في شباك التذاكر. 

حفل مسار إجباري بالأوبرا

وكان  فريق مسار إجباري قد قدم  حفله على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصري.
وقال هاني الدقاق عضو فريق مسار إجباري  إنه يعلم أن الجمهور غير معتاد على حفلات الجلوس لكن اليوم قررت الفرقة تقديم "حفلة رايقة" للجمهور الذي تفاعل معه.
وتضمن البرنامج الخاص بحفل مسار إجباري  مجموعة متنوعة من الاعمال التى تعبر عن أحلام وطموحات الشباب منها طريق تانى ، للحزن أصول ، مساومات ، فاكرة ، برنس ، بقيت حاوى ، مفيش حاجة ، كانت هتفرق وغيرها .

وطرح فريق مسار إجباري التذاكر مع توضيح الفئات الخاصة بها والتي جاءت كالتالي: “110 جنيهات - 160جنيها  - 210 جنيهات - 260 جنيها”.

فريق مسار اجبارى تأسس عام ٢٠٠٥ ، اشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة، من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية ، حيث قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة ، كما شارك فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا ، إيطاليا ، تركيا ، مقدونيا ، الكويت ، الإمارات العربية وتنزانيا ، تم تكريمه فى إبريل ٢٠١١ بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس .

مسار إجباري حفل مسار إجباري ساقية الصاوي حفل مسار في الأوبرا أغاني مسار إجباري

ترشيحاتنا

مباحثات حول أفغانستان بين ماكرون وبايدن

عماد متعب يوجه رسالة لـ المسؤولين بشان مؤمن زكريا

البيت الأبيض يرد على تقارير معرفة واشنطن بموعد سقوط أفغانستان

حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد لضيق المكان؟ الإفتاء تجيب

تعرف على سعر ومواصفات سماعات جوجل اللاسلكية Pixel Buds A-Series

بقدرات خارقة .. HONGQI S9 تتحدى الكثير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

أحمد كريمة: زواج البارت تايم ليس زواج متعة ولا أستطيع تحريمه

قرار عاجل من الحكومة خلال ساعات بشأن كورونا .. فيديو

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

السعودية .. قرار عاجل من النيابة بشأن مسيئين للسيدة عائشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

فيديو

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

فيديوجراف.. تطورات حالة وائل الإبراشي وعودته إلى الشاشة

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ