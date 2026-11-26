أعلن البرلمان العربي عن إدانته بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026م، والذي استهدف موقعًا حيويًا وأسفر عن وفاة وعدد من المواطنين، مؤكدًا أن هذا الاعتداء لا يمثل انتهاكًا لسيادة دولة الكويت فحسب، وإنما يشكل اعتداءً على أمن الدول العربية وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وتجاوزًا مرفوضًا لكل القواعد والمبادئ التي تحكم علاقات الدول.

وشدد البرلمان العربي على أن استهداف المنشآت الحيوية وتعريض حياة المدنيين للخطر يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، ويقوض فرص احتواء التوترات وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

عدوان إيراني جديد على الكويت

وحذر البرلمان العربي من أن استمرار هذه الاعتداءات يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة لا يمكن التنبؤ بمداها أو آثارها على أمن المنطقة بأسرها.

وحمّل البرلمان العربي إيران المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وما قد يترتب عليه من تداعيات، مطالبًا بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع دولة الكويت، ودعمه لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها، مشددًا على أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن المساس بأي دولة عربية أو تهديد أمنها يمثل أمرًا مرفوضًا لا يمكن القبول به أو التغاضي عن تداعياته.