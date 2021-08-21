عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسى عجرم تتالق بحفلها فى مصر.. صور

نانسى عجرم
نانسى عجرم

تالقت الفنانة نانسى عجرم فى حفلها المصرى الذى احيته الليلة لصالح احدى شركات الاتصالات ، حيث ظهرت بفستان من اللون الاسود . 

 

و كانت قد عبّرت الفنانة نانسى عجرم، عن حزنها الشديد لما تشهده بلدها لبنان من أحداث مؤسفة خلال الفترة الماضية.

 

كتبت نانسى عجرم ، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”: “نحن شعب كان وبعده للنبض والحياة أكبر مثل واليوم نحن ذات الشعب، صرنا نفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم وعايشين بمكان ما عاد يشبهنا #لبنان عم يتعذب صح ومنه بخير. بس كلني إيمان إنه بعد الظلمة في نور، وإلا ما ينتهي هالنفق ليرجع البلد اللي منحلم في واللي سميته حبيب العمر لآخر العمر”.

بعد الظلمة في نور.. نانسي عجرم: لبنان عم يتعذب ومنه بخير

نانسي عجرم نجمة شهر أغسطس على راديو إنرجي

وتابعت نانسى عجرم  قائلة في تغريدة أخرى: “ونعم عم قول نحنا لأنّي من هالشعب و بنت هالأرض. وجع الوطن وجعي،  وخوف كل إم عن مستقبل ولادها خوفي ولكن مارح إسمح لشعلة الأمل اللي بقلبي تنطفي تحت أي ظرف ولو شو ما صار”.

 

يذكر أن طرحت الفنانة نانسى عجرم، مؤخراً أغاني من البومها الجديد كان من بينها فيديو كليب أغنية “سلامات”.

وطرحت نانسى عجرم، بوسترات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “نانسي 10”، وانتشرت البوسترات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدًا لطرحه بشكل كامل خلال الفترة القليلة المقبلة.


وفي أواخر مايو الماضي، طرحت الفنانة نانسى عجرم، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر- التيلر التشويقي لألبومها الجديد الذي يحمل رقم 10 في مسيرتها الغنائية.

 

كان  الشاعر خالد تاج الدين، قد عبّر عن سعادته بنجاح كل من أغنية "جاية معاك" و"حبك بيقوى" لـ نانسي عجرم، واللذان طرحتهما مؤخراً عبر القناه الرسمية الخاصة بها على “اليوتيوب”.

 

كما قال خالد تاج الدين، في تصريح لـ “صدى البلد”: "جايه معاك" تاني أغنية لنانسي عجرم بعد أغنية حبك بيقوى اللي طرحتها من قريب، وكانت كلامي وألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، إحنا خلصنا الأغنيتين وسمعناهم لـ جيجي لمارا، مدير أعمال نانسي".

نانسي عجرم آخر أعمال نانسي ألبوم نانسي عجرم اطلالة نانسى عجرم الفنانة نانسى عجرم

ترشيحاتنا

جنش يثير أزمة.. كارتيرون يقرر استبعاده.. والنائب يرفض وحسين لبيب يتوعد

البنتاجون : استخدمنا مروحيات لنقل أمريكيين إلى مطار كابل من فندق قريب

لعشاق السرعة والانطلاق .. تنافس قوي بين ريماك وتسلا | فيديو

سائحة تشتكي من صياح الديوك ونهيق الحمير بإسبانيا.. وهذا رد المسؤولين عليها

حق تسمية المولود .. دار الإفتاء توضح للأب أم للأم ؟

للبحث عن الكلمات الرئيسية الرائجة.. سناب شات يطلق أداة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

إصابة زوجة عصام الحضري في حادث سيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. جت سلامات.. وائل الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية

25 يومًا .. معاناة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في المستشفى

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

فيديو جراف.. بالتقسيط .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ