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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم نجمة شهر أغسطس على راديو إنرجي

صدى البلد

اختيرت الفنانة نانسي عجرم، لتكون نجمة شهر أغسطس على محطة راديو إنرجي 92.1، وتحل ضيفة على إحدى برامجه قريبا. 

واحتفت الصفحة الرسمية لراديو “إنرجي” بمشوار نانسي عجرم الغنائي والفني وتكريمها في عدة دول عربية وعالمية، إلى جانب طرحها مؤخرا ألبوم جديد وهو نانسي 10.

تصدر ألبوم نانسي عجرم الجديد، «نانسي 10»، قوائم الأكثر تداول في مختلف الدول العربية، ومنها لبنان ومصر والعراق والسعودية وسوريا، بمجرد طرح 10 أغنيات منه، ليصبح عدد الأغنيات المطروحة 14 أغنية.

وطرحت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ فيديو كليب أغنية "​سلامات​" على قناتها الخاصة على "يوتيوب" منذ أيام، وهي من  ‎‎كلمات شادي نور، و‎ألحان محمد يحيى، و‎توزيع هادي شرارة.

وكان الشاعر خالد تاج الدين، قد عبّر عن سعادته بنجاح كل من أغنية "جاية معاك" و"حبك بيقوى" لـ نانسي عجرم، واللذان طرحتهما مؤخراً عبر القناه الرسمية الخاصة بها على “اليوتيوب”.

وقال خالد تاج الدين، في تصريح لـ “صدى البلد”: "جايه معاك" تاني أغنية لنانسي عجرم بعد أغنية حبك بيقوى اللي طرحتها من قريب، وكانت كلامي وألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، إحنا خلصنا الأغنيتين وسمعناهم لـ جيجي لمارا، مدير أعمال نانسي".

وتابع خالد تاج الدين قائلاً: "عجبتها الأغاني جداً وتواصلت معانا والأغنيتين نجحوا مع الناس، وأنا اشتغلت مع نانسي قبل كده في فيديو كليب أغنية حاسة بيك واللي حقق نجاحا كبيرا وقتها.. أنا ونانسي وشنا حلو على بعض”.

أغنية "جاية معاك" كلمات خالد تاج الدين‎، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، أما أغنية “حبك بيقوى” فمن كلمات خالد تاج الدين‎، والحان وليد سعد، وتوزيع  هاني يعقوب.

نانسي عجرم راديو إنرجي ألبوم نانسي عجرم نانسي10 اغنية سلامات

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