نانسى عجرم تطرح كليب سلامات.. فيديو

طرحت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ فيديو كليب أغنية "​سلامات​" على قناتها الخاصة على "يوتيوب".



أغنية “سلامات” ‎‎كلمات: شادي نور، و‎ألحان: محمد يحيى، و‎توزيع: هادي شرارة.

وطرحت الفنانة نانسي عجرم بوسترات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “نانسي 10”، وانتشرت البوسترات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

في أواخر مايو الماضي، طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم -عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر- التيلر التشويقي لألبومها الجديد الذي يحمل رقم 10 في مسيرتها الغنائية، ولم تكشف عن اسمه.

وكان الشاعر خالد تاج الدين، قد عبّر عن سعادته بنجاح كل من أغنية "جاية معاك" و"حبك بيقوى" لـ نانسي عجرم، واللذان طرحتهما مؤخراً عبر القناه الرسمية الخاصة بها على “اليوتيوب”.

وقال خالد تاج الدين، في تصريح لـ “صدى البلد”: "جايه معاك" تاني أغنية لنانسي عجرم بعد أغنية حبك بيقوى اللي طرحتها من قريب، وكانت كلامي وألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، إحنا خلصنا الأغنيتين وسمعناهم لـ جيجي لمارا، مدير أعمال نانسي".

وتابع خالد تاج الدين قائلاً: "عجبتها الأغاني جداً وتواصلت معانا والأغنيتين نجحوا مع الناس، وأنا اشتغلت مع نانسي قبل كده في فيديو كليب أغنية حاسة بيك واللي حقق نجاحا كبيرا وقتها.. أنا ونانسي وشنا حلو على بعض”.

أغنية "جاية معاك" كلمات خالد تاج الدين‎، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، أما أغنية “حبك بيقوى” فمن كلمات خالد تاج الدين‎، والحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب.