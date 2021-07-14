شاهد.. نانسي عجرم تشكر المتابعين علي دعمهم لها

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نانسي عجرم في الصورة مرتدية بلوزة باكمام طويلة باللون الأبيض، مع بنطلون باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية، تركت نانسي عجرم شعرها منسدلًا علي أكتافها، واضعة ميك أب خفيف بالألوان الترابية يبرز ملامح وجهها.

وعلقت نانسي عجرم علي الصورة كاتبة: “شكرًا لكل الردود اللي بستقبلها، بتمني الأغنية تعجبكوا وانشروا الحب”.

جدير بالذكر انه طرحت الفنانة نانسي عجرم، بوسترات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم نانسي 10، وانتشرت البوسترات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وفي أواخر مايو الماضي ، طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم -عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر- التيزر التشويقي لألبومها الجديد الذي يحمل رقم 10 في مسيرتها الغنائية، ولم تكشف عن اسمه.

ولم تكشف نانسي عجرم، عن تفاصيل الألبوم أو أغنياته ومع من تتعاون فيه، ومن المنتظر أن تقوم في الأيام المقبلة بطرح بوستر الألبوم ضمن الحملة التسويقية له، على أن تكشف موعد طرحه في الفترة القليلة المقبلة.