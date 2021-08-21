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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمى لإبنته لى لى: مش هتخرجي من هنا و رايح

صدى البلد

مازح  النجم أحمد حلمى ابنته الكبرى "لى لى"، خلال تلقيها أسئلة متابعيها عبر خاصية "ستورى" بحسابها بموقع  التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 حيث وجه لها سؤالا قائلا : "إيه السؤال اللى نفسك مسألهولكيش أبدا؟"

 لترد  لي لي  قائلة : "مروحة الساعة كام يا لولى"، فكان تعليق حلمى مفاجئًا، حيث قال لها مازحًا: "خلاص مش هسألهولك تانى لأنك مش هتخرجى من هنا ورايح".

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و كان قد شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو كوميدي مع زوجته النجمة منى زكي.

ونشر احمد حلمي عبر حسابه على موقع  التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو يجمعة بزوجتة   وهما يقلدوا حلقة الإعلامية مريم أمين في برنامج المقالب "حيلهم بينهم" للمذيع عمرو رمزي.

وظهر حلمي  قائلا لمني زكي : "حاسة إنك ممكن تعملي حاجة في يوم تهم الناس؟

فترد قائلة : "حاسة إني هقوم أكسر الترابيزة دي على دماغك.. اتلم واحترم نفسك واتكلم زي الناس المحترمة".

وعلّق حلمي على الفيديو قائلا: "اهدي يا ماما".

 

و كان قد علق الفنان أحمد حلمي على ظهوره في ٣ أفلام  له بعربية واحدة جيب حمراء دون تغييرها.

 

ونشر أحمد حلمي  عبر حسابه بانستجرام صورة للعربية في فيلم زكي شان ، وفيلم ميدو مشاكل ، وفيلم ظرف طارق وعلق قائلا: "كان عليها أقساط بس".

 

وكان الحساب الرسمى لـ"يونيسف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، قد أعلن تعيين الفنان أحمد حلمى سفيرا إقليميا لليونيسف، عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

 

وكتب الحساب: "انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

 

وتحدث تيد شيبان، مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أحمد حلمى عبر فيديو قائلا: "عندما نخبر الناس إنك سفير نوايا حسنة لليونسيف، يخبروننا كم أنت ممثل رائع وكم تمتعهم وتجعلهم يضحكون".

 

ورد أحمد حلمى: “وأنا النهاردة كمان فخرى زاد الحقيقة، مش هبقى مجرد سفير لمكتب مصر، لكن إن شاء الله الدورة الجاية دى، نحقق أكتر وأكتر، مش بس على المستوى المحلى، لكن على المستوى الإقليمى”.

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