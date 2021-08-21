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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. تأثير المنشطات الجنسية على الصحة.. وهذه الأطعمة ترفع السكر في الدم

تأثير المنشطات على
تأثير المنشطات على الصحة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

 

دراسة.. الرجال أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى من النساء
 

نشرت دراسة حديثة تفيد بأن الرجال أكثر إصابة بحصى الكلى من النساء، لأنهم يعانون غالبا من التهابات في المسالك البولية أو تغيرات في الطعام وهو ما يمكن أن يؤثر على الكلى، مما يجعلهم أكثر عرضة لتكون حصى الكلى لديهم، ولكن يمكن ان يكون السبب الأساسي لتكون حصى الكلى هو عدم استهلاك كميات كافية من السوائل.

 

ووفقًا للدكتور مونفر ، فإن النظام الغذائي الغني بالبروتين والملح يزيد من احتمالية تطور حصوات الكلى ، ويميل الرجال إلى تناول كميات أكبر من كليهما، بالإضافة إلى ذلك ، يلعب الجفاف دورًا مهمًا في تكوين حصوات الكلى.

انتبه .. هذه الأطعمة ترفع السكر في الدم
 

يمكن أن تؤدي العديد من الأطعمة ، حتى الصحية منها ، إلى زيادة مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، لكن ليس عليك إلغاءها تمامًا، ولكن يجب التعرف على كيفية التعامل مع هذه الأطعمة لتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

 

كل ما تريد معرفته حول حصوات الكلى.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

 

أسباب مقاومة الأنسولين.. و8 حيل سهلة لعلاجه
 

مقاومة الأنسولين قد تكون سببا في زيادة الوزن، وهي حالة تتوقف فيها الخلايا عن امتصاص الأنسولين؛ حيث إن زيادة ونقص مستوى الأنسولين في الدم يتحكم في الوزن، الأمر الذي يمكن أن يكون بوابة على العديد من الأمراض المزمنة .

اسباب مقاومة الانسولين 

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان مقاومة الأنسولين هي الحالة التي يكون فيها هرمون الأنسولين أقل فعالية في تخفيض مستوى السكر في الدم، ويمكن أن تسبب أضرار صحية حيث يرتفع مستوى السكر في الدم بسبب عدم استجابة بعض الخلايا، مثل الخلايا العضلية والدهنية للأنسولين بشكل مناسب امتصاص الجلوكوز الموجود بها

تأثير المنشطات الجنسية على الصحة.. ولهذه الأسباب تؤدي للوفاة
 

بعد واقعة وفاة شخص في بني سويف لتناوله المنشطات الجنسية مجهولة المصدر، فإن العديد من الرجال الذين يسعون للحصول على مساعدة طبية ومشاكل الصحة الجنسية يبلغون عن استخدام المكملات الغذائية . 

 

نشرة المرأة والصحة حصوات الكلى السكر الانسولين المنشطات الجنسية

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