عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما تريد معرفته حول زراعة البنكرياس الصناعي .. وسعره

زراعة البنكرياس
زراعة البنكرياس

تساعد زراعة البنكرياس مرضى السكري في متابعة نسبة السكر في الدم بشكل مستمر، والتحكم فيه من خلال الهاتف المحمول، بعد أي نوع من زراعة البنكرياس ، يتحكم معظم المرضى في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.

وعادة لا تكون هناك حاجة لحقن الأنسولين أو اختبارات سكر الدم المنتظمة ، وستكون أقل عرضة للإصابة بنقص حاد في سكر الدم.

 

أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد : مرض السكري قد يكون مرتبطا بالسمنة

علاج تقرحات الجلد لمرضى السكري

 

فوائد زراعة البنكرياس

1- تؤدي زراعة البنكرياس إلى حياة أطول وأفضل لمعظم الأشخاص القادرين على الحصول عليها
2- يجب التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل ومن غير المحتمل أن تحتاج إلى الأنسولين   
3- يجب أن يتباطأ الضرر الناجم عن مرض السكري 
4- يقول معظم الناس إن لديهم طاقة إضافية ويشعرون أنهم أكثر قدرة على التعامل مع الأنشطة اليومية
5- أنت أكثر قدرة على العمل والذهاب في عطلة

6- إذا كنت تخطط لعائلة ، فمن الممكن أن تحاول إنجاب طفل بمجرد أن تتعافى

7- يمكن أن تؤدي عملية زرع البنكرياس الناجحة إلى إبطاء تأثير الضرر الذي يسببه السكري لعينيك وأعصابك وأوعيتك الدموية.

8- إذا كنت تعاني من ضعف الشهية قبل زراعة البنكرياس يمكن أن تعود شهيتك لطبيعتها خلال وقت قصير.

سعر زراعة البنكرياس

تتكلف زراعة البنكرياس الصناعي حوالي 8 آلاف دولار، فهو يساعد على ضخ الأنسولين بشكل طبيعيى طوال اليوم، ويحدد كمية السكر التي يحتاجها الجسم بشكل طبيعي.

 

المصدر ehealthmedicare

 

البنكرياس فوائد زراعة البنكرياس زراعة البنكرياس سعر زراعة البنكرياس اخبار الصحة

ترشيحاتنا

أفغانستان.. إصابة ألماني بطلق ناري خلال توجهه إلى مطار كابول

غسل أموال بـ30 مليون جنيه.. متهم يواجه الحبس 7 سنوات

أفغانستان.. طالبان تحتجز وتخفي وتعدم مسؤولين في حكومة غني

عنوان مستفز.. ميدو يدافع عن مدحت شلبي بعد أزمته مع جماهير الأهلي

حكم من دخل والإمام يخطب الجمعة.. هل تصح صلاته؟

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 20-8-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

طالبان تمنع المواطنين من الوصول لمطار كابول.. وطائرات لإجلاء الأجانب والأفغان

"زمن قلة الأدب انتهى".. لقاء الخميسي تخرج عن صمتها بسبب عبد المنصف

انهيار عقار دمنهور.. 10 شروط جديدة لإصدار تراخيص البناء

ننشر.. أسماء القاطرات المصاحبة لـ إيفرجيفين خلال رحلتها في قناة السويس

مزقوا الملابس عن جسدها.. حشود من الرجال يعتدون على امرأة في ميدان عام

بلهاء وسذج ..هجوم عنيف من مدحت شلبي على جماهير الأهلي

أحمد كريمة: زواج البارت تايم ليس زواج متعة ولا أستطيع تحريمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. بنشقى.. فيفي عبده ترد على ارتفاع أجور الراقصات

فيديوجراف| انعزال .. هل أصيب الفنان عادل إمام بـ فيروس كورونا؟

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ