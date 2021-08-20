كل ما تريد معرفته حول زراعة البنكرياس الصناعي .. وسعره

تساعد زراعة البنكرياس مرضى السكري في متابعة نسبة السكر في الدم بشكل مستمر، والتحكم فيه من خلال الهاتف المحمول، بعد أي نوع من زراعة البنكرياس ، يتحكم معظم المرضى في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.

وعادة لا تكون هناك حاجة لحقن الأنسولين أو اختبارات سكر الدم المنتظمة ، وستكون أقل عرضة للإصابة بنقص حاد في سكر الدم.

فوائد زراعة البنكرياس

1- تؤدي زراعة البنكرياس إلى حياة أطول وأفضل لمعظم الأشخاص القادرين على الحصول عليها

2- يجب التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل ومن غير المحتمل أن تحتاج إلى الأنسولين

3- يجب أن يتباطأ الضرر الناجم عن مرض السكري

4- يقول معظم الناس إن لديهم طاقة إضافية ويشعرون أنهم أكثر قدرة على التعامل مع الأنشطة اليومية

5- أنت أكثر قدرة على العمل والذهاب في عطلة

6- إذا كنت تخطط لعائلة ، فمن الممكن أن تحاول إنجاب طفل بمجرد أن تتعافى

7- يمكن أن تؤدي عملية زرع البنكرياس الناجحة إلى إبطاء تأثير الضرر الذي يسببه السكري لعينيك وأعصابك وأوعيتك الدموية.

8- إذا كنت تعاني من ضعف الشهية قبل زراعة البنكرياس يمكن أن تعود شهيتك لطبيعتها خلال وقت قصير.

سعر زراعة البنكرياس

تتكلف زراعة البنكرياس الصناعي حوالي 8 آلاف دولار، فهو يساعد على ضخ الأنسولين بشكل طبيعيى طوال اليوم، ويحدد كمية السكر التي يحتاجها الجسم بشكل طبيعي.

المصدر ehealthmedicare