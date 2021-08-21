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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يكرم الثالث مكرر على الجمهورية في الثانوية العامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمكتبه الطالب عمر أحمد عبد الرازق الثالث مكرر على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وذلك لتكريمه بحضور أسرته والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم لحصوله على المركز الثالث مكرر بمجموع 401 درجة.

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وقدم المحافظ  للطالب التهنئة على تفوقه وأبدى الطالب رغبته في الدراسة في مجال هندسة الحاسبات والمعلومات، ويأمل أن يدرس في إحدى الجامعات الكبرى حيث وعد المحافظ الطالب بالتنسيق مع أحدى الجامعات لتوفير منحة دراسية له تقديرا لتفوقه.


وأكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي لمشاركة الطالب وأسرته فرحتهم بهذا التفوق الذي لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة لجهود مكثفة لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي، ولأولياء الأمور باعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم وبذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لهم لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا في طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.
 

فيما أعرب الطالب عمر أحمد عبد الرازق عن سعادته بتكريم محافظ القليوبية وحرصه على الاتصال به لتهنئته فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، واستقباله بمكتبه مما يعكس الجانب الإنساني والأبوي له، وليعطي له ذلك دفعة كبيرة وحافزاً لمواصلة مشواره التعليمي والتفوق في المراحل التعليمية القادمة.
 

وفى وقت سابق تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من المواقع وقطع الأراضي بمدينة بنها وذلك في إطار خطة المحافظة لاستغلال الأماكن والمواقع وقطع الأراضي واستغلالها لإقامة مشروعات ذات نفع عام للمواطنين أو مشروعات صغيرة للشباب وذلك بهدف الحفاظ على أصول الدولة والقضاء على المظاهر العشوائية التي تنتج عن إهمال تلك الأماكن . 
 

بدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد الرياح التوفيقي عند منطقة المنشية حيث وجه بسرعة تقنين أوضاع الشباب الذين قامو بإنشاء أكشاك حضارية على الرياح التوفيقي بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الري ، مشيرا الى أن المحافظة تسعى دائما لمساندة الشباب والوقوف بجانبهم وخلق فرص عمل طالما في إطار قانوني. 
 

وتابع محافظ القليوبية الجولة بتفقد منطقة أسفل كوبري 15 مايو بالمنشية ووجه رئيس مدينة بنها باستغلال أسفل الكوبري وإقامة محلات وأكشاك حضارية ومنظمة للشباب وعمل تصميم هندسي للمنطقة بحيث يتم إنشاء تلك المحلات بشكل لايعيق الحركة المرورية 
كما شملت الجولة تفقد المحافظ قطعة أرض على مساحه 3000 متر مربع خلف مجمع المحاكم بالمنشية ووجه محافظ القليوبية باستغلالها في إقامة مشروعات للنفع العام  للمواطنين.

محافظ القليوبية التربية والتعليم العام الدراسي المراحل التعليمية وكيل وزارة التربية والتعليم المنظومة التعليمية الرياح التوفيقي المظاهر العشوائية

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