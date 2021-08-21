ننشر.. قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب في تنسيق المرحله الأولى 2021.. صور

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب تنسيق المرحله الاولي 2021 مساء أمس، وللطلاب راغبي التسجيل يمكن زيارة عبر هذا الرابط.



وقد أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل الرغبات لـ " تنسيق المرحله الاولي 2021 " لطلاب الثانوية العامة اعتباراً من اليوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021.

وأوضحت الوزارة قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات. ويوضح شكل (6) طريقة اختيار التخصصات أولا، ثم استعراض كافة الكليات أو المعاهد المندرجة تحت التخصص.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب



- شكل (6): يوضح الشكل إمكانية اختيار تخصصات الجامعات والمعاهد

- شكل (7): يوضح الشكل إمكانية الاختيار بالجامعات

كما يلاحظ إنه في جميع الحالات سيقوم الموقع بتنبيه الطالب في حالة عمل أي أخطاء وخصوصا في التوزيع الجغرافي المتدرج ويمكن للطالب تحريك الرغبات إلى أسفل أو أعلى باستخدام الأسهم الجانبية ↑↓ أو حتى إلغاء الرغبة بالضغط على 



• يوضح شكل (7) إمكانية الاختيار بالجامعات، ثم استعراض كافة الكليات المندرجة تحت الجامعة.



- شكل (8): ترتيب جغرافي خاطئ لاختيارات تخصص الحاسبات والمعلومات حيث كان

من المطلوب كتابة حاسبات ومعلومات حلوان قبل الفيوم حيث أن الطالب من القاهرة الكبرى

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب



شكل (9): باستعمال الأسهم يمكن إعادة ترتيب الرغبات ويتم تصحيح الأخطاء

غير المتطابقة للتوزيع الجغرافي

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك مراجعتها، ومن ثم إرسالها إلي حاسب التنسيق المركزي بكتابة رقمك القومى ثم الضغط علي مفتاح تسجيل، وهذه الخطوة أساسية لإتمام إجراء التسجيل.



قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

- شكل (10): الخطوة الخامسة: شاشة مراجعة وتسجيل الرغبات



- تظهر لك استمارة الرغبات، اطبع الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالامؤرخا بتاريخ وساعة تقدمك ورقم مرجعي بحيث يمكن الرجوع لبياناته ، ويمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك)، فيجب أن تعلم أن التنسيق سيتم وفق آخر تعديل قمت به وأن نظام الحاسب يحتفظ بسجل بجميع المرات التي تقدمت بها ويتم توزيعك طبقا لآخر مرة قمت فيها بتعديل رغباتك.