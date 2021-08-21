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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو يشارك جمهوره صورة له.. شاهد

صدى البلد

نشر أحمد سيد زيزو لاعب نادى الزمالك، صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وتفاعل مع  أحمد سيد زيزو عدد كبير من متابعيه، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: “حقك - العالمى - منور يا نجم”. 

وحقق الزمالك فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أحمد محسن في تسجيل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في شباك الزمالك بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد أربع دقائق فقط نجح أشرف بن شرقي في إدراك التعادل بعد عرضية من شيكابالا سددها سيف الدين الجزيري لترتد إلى بن شرقي الذي وضعها في شباك سيراميكا.

وسجل أحمد زيزو هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 60 عن طريق ركلة الجزاء التي تسبب فيها ونجح في إحرازها ببراعة كبيرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل 3 جولات من النهاية، بينما تجمد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

زيزو الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الأهلى

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