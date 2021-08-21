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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يلمح لـ قرب تعاقد الزمالك مع نجم المصري.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، أن مسؤولي الزمالك برئاسة حسين لبيب سيعقدوا جلسه مع عمر كمال عبد الواحد نجم المصري للاتفاق على انضمام للكيان الأبيض.

 

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جلسة حاسمة تجمع اليوم مسئولي الزمالك مع عمر كمال عبد الواحد”.

على جانب آخر، غادر محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمي نادي الزمالك، معسكر فريقه قبل لقاء سيراميكا كليوباترا مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدورى المصري الممتاز.

واستطاع نادي الزمالك تحقيق الفوز علي سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

واقترب الأبيض من حصد لقب بطولة الدورى المصري الممتاز، للمرة الـ 13 في تاريخه بفارق 4 نقاط حتى الآن عن غريمه التقليدي الأهلي ويتبقى مباراتين فقط .

 

القصة الكاملة لـ أزمة جنش مع الزمالك

كان جنش حصل علي وعد من باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بخوض مباراة سيراميكا كليوباترا بعدما لعب أبو جبل المباراة أمام وادي دجلة.

وفوجئ جنش بتواجده علي مقاعد البدلاء لمباراة سيراميكا كليوباترا، والاعتماد علي أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك.

وعلى إثر ذلك غادر جنش معسكر فريق الزمالك بالسويس قبل إنطلاق المباراة.

 

قرار كارتيرون  

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك إيقاف اللاعب الفترة المقبلة وتحويله للتحقيق.

وقال كارتيرون، خلال تصريحاته : الزمالك نادي كبير ، ويلعب من أجل المنافسة على جميع البطولات، ويجب أن تكون هناك عملية تدوير بين اللاعبين ويجب تقبل ذلك.

أول تعليق من رئيس نادي الزمالك

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه سيتم عقد جلسة مع كارتيرون لمعرفة تفاصيل أزمة جنش وسيتم إتخاذ قرار بناء علي توصياته.

وأضاف رئيس نادي الزمالك ، خلال تصريحاته : أى لاعب في صفوف نادي الزمالك يخطئ سينال عقابه ويجب أن يكون هناك التزام داخل الفريق.. الجميع داخل النادي يتبع مبدأ الثواب والعقاب من أصغر فرد لأكبرهم.

نائب رئيس نادي الزمالك

وقال محمد الإتربي نائب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك : تصرف جنش مرفوض تمام خصوصا وأنه حصل علي عدة فرص في الدورى المحلى ودوري الأبطال.

وأضاف: “كارتيرون يعتمد سياسة التدوير في جميع المراكز ويجب احترام قراراته كما أن الفترة الحالية غير مناسبة لتلك الأفعال”.
 

شوبير الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري وادي دجلة عمر كمال

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