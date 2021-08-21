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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير أوكرانيا لصدي البلد: 800 ألف سائح زاروا مصر خلال 2021

سفير أوكرانيا في
سفير أوكرانيا في مصر

قال سفير أوكرانيا في مصر، إيفهين ميكيتنكو، إن اوكرانيا تعد البلد الثاني فيما يخص وفود السياح إلى مصر، حيث أنه يصل مليون و500 ألف سائح أوكراني سنويا.

وتابع  سفير أوكرانيا في مصر خلال حواره لصدي البلد ينشر لاحقا- إن فيروس كورونا المستجد أدى إلى إنخفاض التوافد السياحي، لافتا إلى أنه فى يوليو من العام الماضي بدء عودة السير السياحي مرة أخرى و كانت الطائرة الأولي التى هبطت فى مطار شرم الشيخ والغردقة، من أوكرانيا.

وأوضح ميكيتنكو، إنه خلال العام 2021 زار  800 ألف أوكراني، مصر كسائحين وعليه أصبحت أوكرانيا فى المرتبة الأولى من حيث عدد السياح الأجانب الوافدين لمصر.

ووجه سفير أوكرانيا الشكر إلى مصر رئيسا وحكومة على تقديم كل التسهيلات للسائح الأوكراني، حيث أن مصر تقدم خدمات طبية مجانا لأي سائح أوكراني يصاب بفيروس كورونا.

وبشأن الاجراءات الاحترازية التى قامت بها مصر للعودة الآمنة للسياحة أكد سفير أوكرانيا أن الاوكران رواد فى الزيارات لمصر، كما أن الدول الأخري بدأت القدوم إلى مصر مثل روسيا والتشيك وانجلترا وسويسيرا، قائلا :"انا سعيد بزيادة اعدد السياح إلى مصر، فهو تطور فى المجال السياحي ومصر تمتلك الامكانيات و كنوز تاريخها العريق، ولا أحد يتسابق مع مصر فيما يخص الاهمية فى المجال السياحي".

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