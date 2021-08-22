عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تظلمات الثانوية العامة 2021| التعليم: يحق للطالب التظلم في أي عدد من المواد مجانا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تظلمات الثانوية العامة 2021 تشهد إقبالا ملحوظا من طلاب الثانوية العامة 2021 ، المتشككين في نتيجة الثانوية العامة 2021 في بعض المواد.

وتلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات حول تظلمات الثانوية العامة 2021 ، وتساءل عددا من الطلاب عن عدد المواد المسموح بتقديم تظلمات فيها .

وفي هذا الأطار ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها طوال فترة تظلمات الثانوية العامة 2021 ، وبالتالي يمكن للطالب ان يتظلم في مادة او اكثر او حتى في كل المواد اذا اراد ذلك .

ومن جانبه .. أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد تظلمات الثانوية العامة 2021 التي تم تلقي طلباتها إلكترونيا على رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 وصلت إلى لأكثر من  ١٠٧ آلاف تظلم في أكثر من ٥٥٣ الف ورقة امتحانيه منذ الساعة الثالثة عصرا امس السبت.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: باب تظلمات الثانوية العامة 2021 سيظل مفتوحا لمدة اسبوع اما طلاب الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم ١٣ سبتمبر القادم، وذلك عبر الرابط التالي: https://tazalom.emis.gov.eg

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن فحص الاوراق في تظلمات الثانوية العامة 2021 ، يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني في بيان رسمي لها ، سوف يتسلم الطالب نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وزير التعليم : نتيجة الثانوية العامة السنة دي مختلفة

وبعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه يجب على الطالب ألا يقارن نتيجته بالأرقام القديمة، مشيرًا إلى أن الأعداد المتاحة لدخول الجامعات زادت هذا العام.

وأوضح وزير التعليم ، أنه بالنسبة للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع ٩٥% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى ٢٠ ألف و١٩٠ طالب على نسب من ٩٠ % إلى ٩٥ % ، أما بالنسبة للعام الماضي بلغ عدد الطلاب الحاصلين على ٩٥% حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٩٠ % حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٨٥ % حوالى ٢٥٠ ألف طالب، أما هذا العام حدث تغيير في المجاميع حيث حصل  حوالي ٧٠ ألف طالب على نسبة ٨٥% ، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يحدد بدقة الفرق فى مستوى الأداء بين الحاصلين على ٨٠% فأكثر، ولذا الحاصلين على  ٦٥% و٧٠% يعد مجموعًا جيدًا.

وبالنسبة لأعمال الكنترولات، أشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه حدث تغيير في أسلوب التصحيح وتم تقليص عدد كنترولات التصحيح من 100 ألف من المصححين إلى عدد 400 مصحح ومدقق فقط، لأنها أصبحت إلكترونية، وعدم الاحتياج للعنصر البشري، كما تم التحكم في الأخطاء المعتادة ولم تعد موجودة، علمًا بأنه سيكون هناك رابط إلكترونى لتوجيه من يريد إعادة فحص لورقة الطالب المتشكك في ورقة إجابته والوزارة سترد على الجميع من خلال رابط مخصص لهذا الشأن، لافتًا إلى أنه تم اعتماد جدول الدور الثانى أمس مع اعتماد النتيجة والتي سيدخلها عدد 160 ألف في دور سبتمبر والذى سيبدأ يوم 4 سبتمبر وسنعلن الجدول خلال اليومين القادمين.

تظلمات الثانوية العامة 2021 تظلمات الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 تظلمات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

نجم بيراميدز يعرض التنازل عن مستحقاته للانضمام إلى الزمالك

تعليق مفاجئ من إيران على مقتل مستشار عسكري لها في اليمن

اليوم.. نظر محاكمة قاتل خطيبته من أجل استرداد الشبكة في المنيا

علامة على وجهك تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

تصل لـ 7 سنوات .. الحبس عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 22-8-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأموال في أمان.. رئيس بنك مصر:13 واقعة احتيال بـ 2.7 مليون جنيه.. ويؤكد: حسابات العملاء آمنة

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

الإسماعيلي فى خطر والبنك الأهلي مهدد بالهبوط.. ترتيب الدوري المصري

أول رد فعل من سمية الخشاب عقب عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

لبيب: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. وسننفذ قرار المحكمة بعودة مرتضى منصور

فترة وهتعدى.. عفاف شعيب تعلق على اعتزال حلا شيحة وارتداء الحجاب

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الزوجة الرابعة .. عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

يباع في المتاجر.. "تسلا بوت" أول روبوت يشبه الإنسان العام القادم

فيديوجراف.. الجمهور جاب حقها.. هنا الزاهد تتعرض للتنمر

ثانوية عامة.. مؤهلات الفنانين الدراسية بعضها مفاجأة | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ