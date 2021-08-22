تظلمات الثانوية العامة 2021| التعليم: يحق للطالب التظلم في أي عدد من المواد مجانا

تظلمات الثانوية العامة 2021 تشهد إقبالا ملحوظا من طلاب الثانوية العامة 2021 ، المتشككين في نتيجة الثانوية العامة 2021 في بعض المواد.

وتلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات حول تظلمات الثانوية العامة 2021 ، وتساءل عددا من الطلاب عن عدد المواد المسموح بتقديم تظلمات فيها .

وفي هذا الأطار ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها طوال فترة تظلمات الثانوية العامة 2021 ، وبالتالي يمكن للطالب ان يتظلم في مادة او اكثر او حتى في كل المواد اذا اراد ذلك .

ومن جانبه .. أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد تظلمات الثانوية العامة 2021 التي تم تلقي طلباتها إلكترونيا على رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 وصلت إلى لأكثر من ١٠٧ آلاف تظلم في أكثر من ٥٥٣ الف ورقة امتحانيه منذ الساعة الثالثة عصرا امس السبت.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: باب تظلمات الثانوية العامة 2021 سيظل مفتوحا لمدة اسبوع اما طلاب الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم ١٣ سبتمبر القادم، وذلك عبر الرابط التالي: https://tazalom.emis.gov.eg

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن فحص الاوراق في تظلمات الثانوية العامة 2021 ، يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني في بيان رسمي لها ، سوف يتسلم الطالب نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وزير التعليم : نتيجة الثانوية العامة السنة دي مختلفة

وبعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه يجب على الطالب ألا يقارن نتيجته بالأرقام القديمة، مشيرًا إلى أن الأعداد المتاحة لدخول الجامعات زادت هذا العام.

وأوضح وزير التعليم ، أنه بالنسبة للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع ٩٥% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى ٢٠ ألف و١٩٠ طالب على نسب من ٩٠ % إلى ٩٥ % ، أما بالنسبة للعام الماضي بلغ عدد الطلاب الحاصلين على ٩٥% حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٩٠ % حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٨٥ % حوالى ٢٥٠ ألف طالب، أما هذا العام حدث تغيير في المجاميع حيث حصل حوالي ٧٠ ألف طالب على نسبة ٨٥% ، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يحدد بدقة الفرق فى مستوى الأداء بين الحاصلين على ٨٠% فأكثر، ولذا الحاصلين على ٦٥% و٧٠% يعد مجموعًا جيدًا.

وبالنسبة لأعمال الكنترولات، أشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه حدث تغيير في أسلوب التصحيح وتم تقليص عدد كنترولات التصحيح من 100 ألف من المصححين إلى عدد 400 مصحح ومدقق فقط، لأنها أصبحت إلكترونية، وعدم الاحتياج للعنصر البشري، كما تم التحكم في الأخطاء المعتادة ولم تعد موجودة، علمًا بأنه سيكون هناك رابط إلكترونى لتوجيه من يريد إعادة فحص لورقة الطالب المتشكك في ورقة إجابته والوزارة سترد على الجميع من خلال رابط مخصص لهذا الشأن، لافتًا إلى أنه تم اعتماد جدول الدور الثانى أمس مع اعتماد النتيجة والتي سيدخلها عدد 160 ألف في دور سبتمبر والذى سيبدأ يوم 4 سبتمبر وسنعلن الجدول خلال اليومين القادمين.