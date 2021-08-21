هدفه خنق مصر.. الفقي: حديث المعزول مرسي عن سد النهضة على الهواء فضيحة

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن حديث المعزول مرسي في الاجتماع الشهير عن سد النهضة على الهواء مباشرة فضيحة، مضيفا:" إثيوبيا استغلت هذا الفيديو وارسلته للعالم كله ".

وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" إثيوبيا استضعفت مصر بعد حديث المعزول مرسي على الهواء زيارة وفد الدبلوماسية المصرية ".

وتابع مصطفى الفقي:" الرئيس السيسي أكد للبرلمان الأثيوبي أن أثيوبيا له الحق في التنمية ولكن مصر لها حق أيضا في مياه النيل ".

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وأكمل مصطفى الفقي:" سد النهضة ليس سد اقتصادي لتوليد الكهرباء ووفرة المياه ولكنه سد كيدي المقصود منه خنق مصر وإضعاف مصر واشعارها بأنها تحت سيطرة الآخرين ".

وأكمل مصطفى الفقي:" في النهاية سوف نصل لاتفاق قانوني ملزم في ملف سد النهضة الاثيوبي ومن الخطر التصرف تحت ضغط ".