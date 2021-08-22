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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. نظر محاكمة قاتل خطيبته من أجل استرداد الشبكة في المنيا

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار إبراهيم الأمين، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل خطيبته عمدا مع سبق الإصرار والترصد؛ وذلك طمعا في استرداد الشبكة.

 

وتعود أحداث الواقعة؛ عندما تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا، من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا بتغيب «رحمة محمد رضا- 21 عامًا»، طالبة بمعهد التمريض، ومقيمة في قرية زهرة، وعقب ذلك تمّ العثور على جثتها ملقاة على جانب ترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية.

 

وبالفحص والتحري؛ تبيّن قيام «عمران. م.ع» 37 عامًا، مقيم في قرية زهرة، خطيب المجني عليها، بقتلها، وبتطوير الفحص× تبين أنَّ الجاني استدرج خطيبته عن طريق الهاتف، واستقلا دراجة بخارية لمكان الواقعة، وأغرقها في ترعة الإبراهيمية، وبضبطه ومواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة، لرغبته في فسخ الخطبة، وكي يتمكّن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها «الشبكة».

جنايات المنيا قتل قتل خطيبته الشبكة أمن المنيا

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