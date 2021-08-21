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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ فستان تايجر.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت النجمة ياسمين صبري متابعيها صورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من احدث جلسة تصوير لها.


ظهرت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، حيث ارتدت خلالها فستان تايجر طويلا دون أكمام، واعتمدت على ماكياج من درجات اللون البيج، كما تركت شعرها ويفي منسدلًا بشكل عشوائي.


أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.


ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها برمضان 2019 بـ مسلسل "حكايتى".

 

وتعرضت ياسمين صبري ، مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضع صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.

 

ياسمين صبري إطلالة جذابة جلسة تصوير ياسمين صبري بإطلالة جذابة تستعرض رشاقتها فستان تايجر

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