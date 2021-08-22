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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فاضل على الحلو تكة .. جماهير الزمالك تطالب لاعبي الفريق بحسم لقب الدوري

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج ‏‎#لاعبي_الزمالك_احسموا_الدوري  دعما لنادي الزمالك في المباراة القادمة أمام الإنتاج الحربي لحسم لقب الدوري المصري الممتاز. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي  " فاضل عالحلو تكة.كملوها للاخر وفرحونا " و "‏أيام قليلة وربما ساعات تفصلنا عن تتويج الزمالك باللقب الغائب منذ 6 أعوام #لاعبي_الزمالك_احسموا_الدوري ".

وحقق الزمالك فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أحمد محسن  الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في شباك الزمالك بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد أربع دقائق فقط نجح اشرف بن شرقي في ادراك التعادل بعد عرضية من شيكابالا سددها سيف الدين الجزيري لترتد إلي بن شرقي الذي وضعها في شباك سيراميكا.

وسجل احمد زيزو هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 60 عن طريق ركلة الجزاء التي تسبب فيها ونجح في إحرازها ببراعة كبيرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك في جدول ترتيب الدوري إلى 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل 3 جولات من النهاية، بينما تجمد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.


 

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