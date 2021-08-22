حجز محاكمة 4 متهمين بتزوير أوراق قطعة أرض متحفظ عليها ضمن أموال "الإخوان"

قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز محاكمة 4 متهمين لارتكابهم جريمة تزوير أوراق قطعة أرض صدر قرار التحفظ عليها ضمن أموال "الأخوان"، للأسبوع الرابع من شهر سبتمبر للحكم.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين هم "إ. ف"، 52 سنة “هارب” معاين مساحي بمكتب مساحة البساتين، و"م. أ"، 67 سنة “مخلي سبيله” رئيس مجلس إدارة شركة الهدى الإسلامية للخدمات التعليمية، و"ج. أ"، 71 سنة “مخلي سبيلها” طبيبة بشرية، و"ك. م"، 44 سنة “مخلي سبيله” محامي، أن المتهم الأول قام بصفته موظفا عموميا "معاين مساحي بمكتب هيئة المساحة بالبساتين" حصل للمتهمين الثاني والثالثة دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أثبت على خلاف الحقيقة باستمارة التغيير المساحي أن قطعة الأرض محل المعاينة الوارد بشأنها طلب الشهر رقم 1058 لسنة 2016 البساتين أرض فضاء للحيلولة دون تقديم بحث تكليف عقاري من مصلحة الضرائب العقارية العقارية عن تلك الأرض المسجلة باسم المتهم الثاني في تلك الجهة وذلك بقصد الحصول لهما دون وجه حق على منفعة السير في إجراءات تسجيل عقد بيع تلك الأرض الصادر للمتهمة الثالثة بناء على التنازل المحرر من المتهم الثاني عن تلك الأرض لها، رغم صدور قرار بالتحفظ عليها ضمن القرارات الصادر بحظر نشاط تنظيم الإخوان والحيلولة دون إيقافه على النحو المبين بالتحقيقات
وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني حتى الرابع اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها في استمارة التغيير المساحي المزورة، ورافقه المتهم الرابع لموقع الأرض المثبت معاينتها بذلك المحرر المزور فأثبت المتهم الأول بها على خلاف الحقيقة أنها أرض فضاء، بقصد تقديم ذلك المحرر المزور لمصلحة الشهر العقاري بالبساتين للسير في إجراءات تسجيل عقد بيع تلك الأرض دون وجه حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.