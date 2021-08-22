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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجز محاكمة 4 متهمين بتزوير أوراق قطعة أرض متحفظ عليها ضمن أموال "الإخوان"

مطرقة
مطرقة

قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز محاكمة 4 متهمين لارتكابهم جريمة تزوير أوراق قطعة أرض صدر قرار التحفظ عليها ضمن أموال "الأخوان"، للأسبوع الرابع من شهر سبتمبر للحكم.

 

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين هم "إ. ف"، 52 سنة “هارب” معاين مساحي بمكتب مساحة البساتين، و"م. أ"، 67 سنة “مخلي سبيله” رئيس مجلس إدارة شركة الهدى الإسلامية للخدمات التعليمية، و"ج. أ"، 71 سنة “مخلي سبيلها” طبيبة بشرية، و"ك. م"، 44 سنة “مخلي سبيله” محامي، أن المتهم الأول قام بصفته موظفا عموميا "معاين مساحي بمكتب هيئة المساحة بالبساتين" حصل للمتهمين الثاني والثالثة دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أثبت على خلاف الحقيقة باستمارة التغيير المساحي أن قطعة الأرض محل المعاينة الوارد بشأنها طلب الشهر رقم 1058 لسنة 2016 البساتين أرض فضاء للحيلولة دون تقديم بحث تكليف عقاري من مصلحة الضرائب العقارية العقارية عن تلك الأرض المسجلة باسم المتهم الثاني في تلك الجهة وذلك بقصد الحصول لهما دون وجه حق على منفعة السير في إجراءات تسجيل عقد بيع تلك الأرض الصادر للمتهمة الثالثة بناء على التنازل المحرر من المتهم الثاني عن تلك الأرض لها، رغم صدور قرار بالتحفظ عليها ضمن القرارات الصادر بحظر نشاط تنظيم الإخوان والحيلولة دون إيقافه على النحو المبين بالتحقيقات


وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني حتى الرابع اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها في استمارة التغيير المساحي المزورة، ورافقه المتهم الرابع لموقع الأرض المثبت معاينتها بذلك المحرر المزور فأثبت المتهم الأول بها على خلاف الحقيقة أنها أرض فضاء، بقصد تقديم ذلك المحرر المزور لمصلحة الشهر العقاري بالبساتين للسير في إجراءات تسجيل عقد بيع تلك الأرض دون وجه حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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