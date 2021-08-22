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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستثمرو المنيا :إقامة مجمعات صناعية بمراكز المدن يدعم تشغيل ابناء المحافظات

الصناعة
الصناعة

أكد المهندس علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، على ضرورة استغلال الاراضى الفضاء المملوكة للدولة بمراكز المدن المختلفة بالمحافظات لإقامة مجمعات صناعية عليها، وتخصصيها للمستثمرين من أبناء المدينة.

وقال المهندس علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إنه يجب الا يقتصر وجود المناطق الصناعية على الظهير الصحراوى للمحافظات؛ نظرا لبعدها عن العمران، واضطرار العمالة للسفر اليومى وإهدار وقت ومجهود العاملين بالمصانع.

وأوضح  المهندس علاء مرسى ، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، أن اتجاه الدولة ممثلة فى وزارة التجارة و الصناعة نحو التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعات يساهم فى توطين الصناعة ووجود منتج محلى بديل للمستورد بجودة جيدة بالاضافة لرفع انتاجية المصانع وبالتالى زيادة نسب التصدير للخارج.

وأضاف المهندس علاء مرسى ، رئيس جمعية مستثمرى المنيا ،أن طرح وحدات صناعية جاهزة بأسعار مناسبة يدعم خطة الدولة فى تقنين اوضاع الاقتصاد غير الرسمى، والقضاء على الاسواق الموازية.

وتضم محافظة المنيا المجمع الصناعى بالمطاهرة بشرق النيل ويأتى المشروع في إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية بمصر وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى من خلال انشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات مصانع جاهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة وايضًا تسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق وبالتراخيص.

ويتميز المجمع الصناعى بوحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة، قرب الموقع من الكتلة السكنية حيث أنها تبعد تقريباً 1.6 كم من المنطقة السكنية، توافر العمالة نظراً للقرب من الكتلة السكنية.

وتتوفر في محافظة المنيا العديد من الموارد الطبيعية مثل (الحجر الجيري - الرمال الصفراء - الزلط والتربة الزلطية - الطفلة - الرخام ).

وتشمل الخدمات بالمجمع الصناعى وجود ( مسجد - بنك - مطعم وكافيتريا - مبنى إداري - مبنى معارض - منافذ بيع وسوبر ماركت).

والوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية وخرسانية ذات واجهات معمارية حديثة متميزة و يوجد منطقة للشحن والتحميل لكل وحدة بالمنشآت المعدنية و كل وحدة مجهزة بنظام اطفاء حريق و يوجد مدخل تغذية للمياه ومخرج للصرف ومدخل للكهرباء (جهد منخفض).

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