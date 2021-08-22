داخلين علي أيام صعبة.. أحمد موسى يناشد المواطنين ضرورة تلقي لقاح كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجميع يحذر من الشهر القادم بسبب موجة جديدة لفيروس كورونا، مناشدا المواطنين بضرورة تلقي اللقاح.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الدولة بدأت في تخذير المواطنين من القادم فيما يتعلق بفيروس كورونا".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى:" معندناش بدايل غير تلقي لقاح كورونا تحسبا لاي موجات من الفيروس".

وأكمل:" الوضع كان مستقر ولكن داخلين علي أيام صعبة تستوجب الحذر وإتباع الإجراءات الإحترازية".

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة إجراءات تلقى العاملين فى القطاع التعليمى للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذا تطعيم باقى المواطنين.



وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، والمستجدات الخاصة به، منوهاً فى هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى تلقى مختلف المواطنين للقاح المضاد لفيروس كورونا، وتوفير المزيد من جرعات هذه اللقاحات من مختلف مصادرها سواء الخارجية منها أوالمحلية، إلى جانب تنفيذ خطة متكاملة لتطعيم العاملين بقطاعى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، بالإضافة إلى الطلاب الجامعيين، وذلك فى إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما يضمن الحد من انتشار هذا الفيروس، ويوفر المزيد من الاطمئنان للمشاركين فى العملية التعليمية بمختلف مراحلها.